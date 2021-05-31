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Türkiye ve Yunanistan anlaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias, Türkiye ile Yunanistan'ın, Kovid-19 aşılarının karşılıklı olarak tanınması konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.
Türkiye ve Yunanistan anlaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias, başkent Atina'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Nikos Dendias'ın açıklamalarından satır başları;

"Birçok konuda fikir ayrılıklarımız pozisyon farklılarımız var. Bugünkü görüşmemizin amacı ilk görüşme başlatmaktı. Program listesi üzerinde anlaşma sağladık.

Aşı sertifikasının tanınması konusunda anlaştık. Negatif olan ve aşı yaptıran iki ülke vatandaşları seyahat edebilecek.

Anadolu Efes'in dünkü başarısı nedeniyle tebrik etmek istiyorum. 

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Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Yunan tarafıyla somut projeler üzerinde eylem ve iş birliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede görüş birliğine vardık.

Dendias'ın söylediği gibi aşı sertifikası konusunda mutabık kaldık. İki ülkede aşıları karşılıklı olarak tanıma kararı alındı. Biz de daha önce AB üyesi olan Macaristan, Sırbıstan ve Bulgaristan ile anlaşmaya varmıştık. Bugün vardığımız bu mutabakat turizm sektörümüzde pozitif adımlar atacağız.

Erdoğan ve Miçotakis'in NATO Zirvesi'nden görüşmesi için çalışmalarımız sürüyor.

Uzun süredir çözüm bekleyen sorunlarımız var bunların uluslararası hukuk nezdinde çözülmesini istiyoruz. Her iki tarafında iradesi vardır. Türkiye olarak Yunanistan ile ön koşulsuz görüşmeye her zaman hazırız."

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