Türkiye yardımlarıyla mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine umut oluyor

Dünya genelinde, milli gelirine oranla yaptığı insani yardımlarla "en cömert ülke" konumunda bulunan Türkiye, yardım kuruluşları aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca ihtiyaç sahibinin yardımına koşuyor.

Türkiye'deki insani yardım kuruluşları, milletler arasında gönül köprüleri kurmanın yanı sıra Türk milletinin, yardım eli ve şefkatini dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

AA muhabirinin, "19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü" dolayısıyla derlediği bilgiye göre, "dünyanın en cömert insani yardım yapan ülkesi" unvanına sahip Türkiye, mazlum coğrafyaların umudu oluyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), dünya genelinde deprem, sel, kuraklık, kıtlık, yangın ve iç karışıklıklar gibi durumlardan etkilenenlere gıda paketi, su, temizlik, barınma ve sağlık gibi yardım malzemelerini ulaştırıyor.

Türk yardım kuruluşları aracılığıyla 11 ayın sultanı huzur ve bereket ayı ramazan ile Kurban Bayramı'nda da Türkiye ve dünyanın birçok noktasındaki mazlum coğrafyalarda yardım organizasyonları yapıldı.

Türkiye, son olarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından bölgeye yardım için harekete geçen ilk ülkelerin başında yer aldı.

AFAD, Türkiye'nin şefkatini tüm insanlığa ulaştırıyor

AFAD, son 10 yılda 5 kıtada 58 ülkede insani yardım ve arama-kurtarma operasyonları yürüttü.

Deprem, insani kriz, salgın, Türk vatandaşlarının ve yabancıların tahliyesi, hasta ve yaralı transferi gibi faaliyetlerle Türkiye'nin şefkatini tüm insanlığa ulaştıran AFAD, 2019'da insani yardım çağrısında bulunan 10 ülkeye yardım elini uzattı.

Geçen yıl Mozambik, İran ve Irak'taki sel, Arnavutluk'taki deprem, Yemen, Arakan ve Suriye'deki insani krizlerden etkilenenlerin gıda, barınma, sağlık ve yiyecek gibi ihtiyaçlarını sağlayan AFAD, bu kapsamda operasyon ve lojistik masrafların dışında 86,2 milyon ABD doları değerinde yardımda bulundu.

Ayrıca AFAD, Barış Pınarı bölgesinde insani yardım ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sağlık hizmeti de verdi.

Türk Kızılay, 71 ülkeye ulaştı

Dünyanın dört bir yanında çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay ise 2019'da 71 ülkede 7 milyon 900 bin kişiye yardım götürdü.

Yurt dışındaki 17 daimi delegasyonu aracılığıyla acil yardımların yanı sıra ihtiyaç sahiplerinin geçimlerini sağlayabilmeleri için faaliyet yürüten Türk Kızılay, bu kapsamda Afganistan'da "Gönüllü Geri Dönüş" projesiyle onlarca ailenin iş yeri açması ve Mogadişu'daki kadın cezaevinde hükümlülere dikiş eğitimi verilmesini sağladı.

Bangladeş'te kurulan sağlık merkezlerinde günlük yaklaşık 200 kişiyi tedavi eden Türk Kızılay, yurt dışında da afetlere müdahaleyi kolaylaştırmak adına lojistik merkezler kurdu.

Bulgaristan ve Irak'ın ardından Gürcistan'da da "Bölge Afet Müdahale Merkezi" kurulması için çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, 2020'nin sonuna kadar 80 ülkede 8 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.

TDV, 149 ülkede yardım faaliyetlerini sürdürüyor

"Yeryüzünde İyilik Egemen Oluncaya Kadar" sloganıyla mazlum ve mağdurların yardımına koşan ve kriz bölgelerine acil insani yardım ulaştıran TDV, Türkiye başta olmak üzere 149 ülkede çalışmalarını sürdürüyor.

Gıda, hijyen, giyim, kırtasiye malzemeleri, su kuyusu açma başta olmak üzere sıcak yemek, ekmek dağıtımı, çocuk bezi, oyuncak, barınma, ramazan ve kurban yardımları gibi alanlarda Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine bugüne kadar 300 milyon, Arakan'a 39 milyon 600 bin, Yemen'e 37 milyon 200 bin, Endonezya'ya 5,5 milyon Türk Lirası, Sudan'a 4 milyon 800 bin, Filistin'e 32 milyon 300 bin ABD doları değerinde yardım ulaştırdı.

Ayrıca Kurban Bayramı'nın ardından Lübnan'daki vakıf gönüllüleri, Türkiye'ye dönmezken, başkent Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından bölgeye yardım için harekete geçen ilk sivil toplum kuruluşu oldu.

Kurban sevinci mazlum coğrafyalarda yaşatıldı

TDV, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yürüttüğü kurban organizasyonu kapsamında, bugüne kadar Türkiye ve dünyanın dört bir yanında 2 milyon 802 bin 37 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

"Bir Damla Hayat" projesi kapsamında, 29 ülkede 374 su kuyusu ve vakıf çeşmesi yapan TDV, Türkiye ve yurt dışında doğal afet, terör veya savaşlar nedeniyle zarar gören 152 caminin bakım, onarım, yapım ve tefrişatını gerçekleştirdi.

"Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında, bugüne kadar bağış yapılan 1 milyon 327 bin 432 Kur'an-ı Kerim'in, 925 bin 44'ü 67 ülkede 27 dilde basılarak dağıtıldı.