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Türkiye yerli otomobili ile buluşuyor

Bakan Mustafa Varank, yerli otomobilin ilk fotoğraflarını paylaştı. Resmi tanıtım 27 Aralık'ta yapılacak.
Türkiye yerli otomobili ile buluşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobille ilgili yaptığı açıklamanın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından iki fotoğraf paylaştı.

HEYECANLI BEKLEYİŞ

Şimdilik branda altında tutulan yerli otomobiller 27 Aralık Cuma günü Gebze'de tanıtılacak.

VARANK'IN PAYI BÜYÜK

Türkiye'nin 60 yıllık hayalinin gerçekleşmesinde Bakan Varank'ın katkısı oldukça büyük.

Yerli otomobil projesini yakından takip eden Bakan Mustafa Varank, sürecin başarıyla tamamlanması için büyük gayret sarfetti.

ERDOĞAN'IN KARARLILIĞI

2011'den beri gündemde olan yerli oto için süreç, 2017'de Erdoğan öncülüğünde hızlandı. 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding'le imzalandı.

5 BABAYİĞİT VE TOBB

Projedeki '5 babayiğit'in yanı sıra TOBB da şirkete ortak oldu. Gebze'de inceleyecek 6 ortaklı projede imzalar atılarak, 31 Mayıs 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) ismiyle projeyi gerçekleştirecek şirket kuruldu.

Şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding yüzde 19'ar, TOBB yüzde 5 payla yer aldı. TOGG CEO'luğuna Haziran 2018'de Mehmet Gürcan Karakaş getirildi ve faaliyetler Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı.

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