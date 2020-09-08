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Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında yapılması planlanan toplantı 10 Eylül'e ertelendi

MSB kaynakları bugün NATO Karargahında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında yapılması planlanan toplantının 10 Eylül'e ertelendiğini bildirdi.
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında yapılması planlanan toplantı 10 Eylül'e ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme sonrasında NATO Karargahı'nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı yapılması planlandı.

NATO Karargahı'nda bugün gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usulleri"nin görüşüleceği toplantı, NATO Askeri Komite Başkanlığı tarafından 10 Eylül'e ertelendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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