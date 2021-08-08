  • BIST 1.434,760
  • Altın 488,23
  • Dolar 8,6070
  • Euro 10,1100
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 22 °C
»

Türkiye zırhlı araçlarla yeni ihracat kapıları açıyor

Türk savunma sanayisinde yürütülen çalışmalarla geliştirilen zırhlı muharebe araçları, sundukları kalite, yüksek performans ve maliyet avantajıyla ihracatta yeni başarılara imza atıyor.
Türkiye zırhlı araçlarla yeni ihracat kapıları açıyor

Türkiye'nin savunma sanayisinde yaptığı ihracatta zırhlı muharebe araçları önemli yer tutuyor. Farklı ihtiyaçlara cevap vermek için geliştirilen araçlara gösterilen ilgi özellikle son yıllarda artış gösteriyor.

Türkiye'nin zırhlı muharebe aracı üreticilerinden Nurol Makina, başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere yurt içi ve dışındaki kullanıcılara yönelik Ejder Yalçın, Yörük, Ilgaz II, Ejder Kunter ve Ejder TOMA gibi bir dizi araç üretiyor.

Bugüne kadar üretilen 1500'den fazla zırhlı araç 8 yıl gibi kısa sürede Katar, Kuveyt, Macaristan, Şili, Özbekistan, Senegal gibi farklı coğrafyalardaki ülkelerde göreve başladı. Şirket bugüne kadar geliştirdiği tüm araç modellerinde ihraç gerçekleştirme başarısı yakaladı.

Söz konusu araçlar Türkiye dışında 14 ülkede kullanılırken bunlara son olarak bir Afrika ülkesi eklendi. Böylece ihracat yapılan ülke sayısı 15'e yükseldi. Bu ihracat kapsamında Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı, Birleşmiş Milletler (BM) görevi için kullanılacak.

Japonya'daki ihalede "finale" kaldı

Türk zırhlılarına ilgi gösteren bir dizi ülkeyle görüşmeler de devam ediyor. Bu ülkelerden en dikkati çekeni ise Japonya.

Nurol Makina, Japonya'da açılan zırhlı araç ihalesinde Yörük 4x4 ile ilk elemeyi geçen 5 firma arasına girmeyi başardı.

Yörük 4x4, 2019'da Japonya'daki ilk büyük ölçekli entegre savunma etkinliği DSEI Japan Fuarı'nda boy göstermişti. Japonya'da sergilenen ilk Türk zırhlısı olan Yörük 4x4, ülkeye 3 haftalık bir deniz yolculuğuyla ulaşmıştı.

Japonya, yükselen savunma bütçesiyle bu alandaki yeteneklerini ciddi biçimde artırmayı hedefliyor. Ülke aynı zamanda Asya-Pasifik pazarına giriş kapısı olması açısından da önem taşıyor.

Afrika'da saldırıyı savuşturdu
Yüksek koruma seviyesini üstün hareket kabiliyetiyle bir araya getirmeyi başaran Türk zırhlılarının seçiminde, zorlu coğrafyalarda bile sunulan kapsamlı bakım ve onarım desteği de etkili oluyor. İdame edilebilirlik, bakım ve onarım konularında kullanıcı odaklı bir tasarıma sahip zırhlı araçlar, aynı zamanda çok farklı iklim ve coğrafi koşullarda milyonlarca kilometrenin üzerinde yol tecrübesine ulaşmış bulunuyor.

Türk zırhlılarını öne çıkaran bir diğer unsur ise kritik görevlerde yüksek güvenilirlik seviyesini sahada kanıtlamış olması olarak öne çıkıyor.

Araçların çoklu görevlerde kullanılabilir yapısı, kullanıcı ülkelerin konvansiyonel harekat ortamındaki faaliyetleri için tedarik ettikleri araçları aynı zamanda Birleşmiş Milletler, NATO ve diğer uluslararası görevlerde kullanmalarına imkan veriyor.

Birleşmiş Milletler görevi kapsamında bir Afrika ülkesinde yakın zamanda hedef alınan Ejder Yalçın, içindeki personeli korumayı başardı.

IDEF'te vitrine çıkacaklar

Türk zırhlıları 17-20 Ağustos'ta düzenlenecek ve çok sayıda ülkeden davetlinin katılacağı 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) bir kez daha vitrine çıkacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan duyurdu: Borçlar 4 ay ertelenecek06 Ağustos 2021 Cuma 15:36
  • Trakya'da buğday verimi çiftçileri sevindirdi06 Ağustos 2021 Cuma 13:27
  • Hububat ihracatında 7 ayda yüzde 16’lık artış06 Ağustos 2021 Cuma 12:44
  • Bıtexen platformuna 8 yeni coın daha eklediğini duyurdu06 Ağustos 2021 Cuma 11:39
  • Otomotiv ihracatı AB pazarındaki yükselişini sürdürüyor06 Ağustos 2021 Cuma 11:24
  • Borsa güne yükselişle başladı06 Ağustos 2021 Cuma 10:09
  • Koruyucu maske ve tıbbi eldiven ihracatında ön izin şartı kaldırıldı06 Ağustos 2021 Cuma 09:34
  • Fed büyük bankalar için sermaye gereksinimlerini açıkladı06 Ağustos 2021 Cuma 09:04
  • Merkez Bankası rezervleri 105 milyar 721 milyon dolar oldu05 Ağustos 2021 Perşembe 14:59
  • Bankacılık sektörünün aktifleri haziranda 6,7 trilyon liraya yükseldi05 Ağustos 2021 Perşembe 14:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti