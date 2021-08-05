Türkiye'de 10 yılda 26 bin 311 orman yangını meydana geldi

Türkiye'de 2011-2020 döneminde meydana gelen 26 bin 311 orman yangınında, 90 bin 956 hektarlık alan zarar gördü.

Orman Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 1937'den 2020 yılı sonuna kadar kaydı tutulan toplam orman yangını sayısı 114 bin 941 olarak tespit edildi.

2011-2020 yıllarını kapsayan 10 yılda toplam 26 bin 311 orman yangını çıktı. Bu dönemde yıllık yangın ortalaması 2 bin 631 olarak kayıtlara geçti.

Anılan dönemde, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanında yılda ortalama 321, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün alanında 276, Antalya Orman Bölge Müdürlüğünün alanında da 230 orman yangını çıktı.

Bu dönemde, Kozan, İstanbul, İzmir, Gaziemir, Dalaman, Kanlıca, Nazilli, Manisa, Akhisar, Ankara, Antalya, Manavgat, Antakya, Kahramanmaraş, Bergama, Milas orman işletme müdürlükleri, bölgelerinde çıkan yıllık ortalama 30'dan fazla yangın ile en riskli işletmeler olarak öne çıktı.

Son 10 yıllık dönemde en yüksek yangın sayısı 3 bin 755 ile 2013'te meydana geldi, en düşük yangın sayısı ise 1530 ile 2005'te görüldü.

Geçen yıl toplam 3 bin 399 orman yangını yaşandı. Orman bölge müdürlükleri olarak ilk 5 sırayı 329 yangın ile Muğla, 285 yangın ile İzmir, 264 yangın ile Kahramanmaraş, 260 yangın ile Antalya ve 242 yangın ile Şanlıurfa aldı.

Ayrıca, 2016'da 3 bin 188, 2017'de 2 bin 411, 2018'de 2 bin 167 ve 2019'da 2 bin 688 orman yangını meydana geldi.

Yangın alanları

1937'den 2020 yılı sonuna kadar 1 milyon 711 973 hektar sahanın yandığı kayıtlara geçti.

2011-2020 döneminde ise toplam 90 bin 956 hektar saha yandı. Bu dönemde yıllık ortalama kayıp miktarı 9 bin 96 hektar olarak hesaplandı. Söz konusu dönemde en yüksek kayıp 20 bin 971 hektar ile geçen yıl, en düşük ise 3 bin 117 hektar ile 2014'te verildi.

Son 10 yılın yanan orman verileri orman bölge müdürlükleri bazında incelendiğinde yılda ortalama 1496 hektar ile İzmir, 1389 hektar ile Kahramanmaraş, 862 hektar ile Antalya ilk üç sırayı aldı.

Geçen yıl en fazla yangın zararı, 5 bin 409 hektar ile Kahramanmaraş, 4 bin 110 hektar ile İzmir, 2 bin 776 hektar ile Adana, 1958 hektar ile Kastamonu orman bölge müdürlüklerinin sorumluluk alanlarında yaşandı.

Öte yandan, 2016'da 9 bin 156 hektar, 2017'de 11 bin 993, 2018'de 5 bin 644 ve 2019'da 11 bin 332 hektarlık alan yandı.