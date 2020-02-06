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Türkiye’de 130 yılda 1417 kişi çığ sonucu hayatını kaybetti

Türkiye’de çığ olayları can kaybı açısından depremde felaketinden sonra ikinci sırada yer alıyor. 1890 yılından bu yana ise 1417 kişi hayatını kar altında kalarak kaybetti.
Türkiye’de 130 yılda 1417 kişi çığ sonucu hayatını kaybetti

Türkiye son 130 yılda çığ felaketinde 1417 kişi can verdi.

Afet İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre Türkiye’de 1890 yılından bu yana bin 227 çığ olayı meydana geldi.

Yine aynı verilere göre yaşanan afetler sonucu 1417 kişi hayatını kaybetti, 412 kişi yaralandı.

Öte yandan 1992 yılı çığ olaylarında en fazla kaybın yaşandığı yıl oldu.

EN ACI OLAY 1 ŞUBAT 1992’DE

En acı olay ise 1 Şubat 1992’de Şırnak’a bağlı Görmeç Köyü’nde meydana geldi. Bölüğün üzerine çığ düşmesi sonucu 91 asker şehit oldu. Yaşanan felakette 60 köylü de yaşamını yitirdi.

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