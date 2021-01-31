  • BIST 1.473
  • Altın 434,655
  • Dolar 7,3001
  • Euro 8,8620
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 1 °C
»

Türkiye'de 2 milyon 69 bin 476 sendikalı işçi bulunuyor

Türkiye'de 14 milyon 371 bin 96 işçiden 2 milyon 69 bin 476'sının sendika üyeliği bulunuyor.
Türkiye'de 2 milyon 69 bin 476 sendikalı işçi bulunuyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2021 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türk-İş, 1 milyon 131 bin 749 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon oldu. Türk-İş'i, 711 bin 295 üye ile Hak-İş, 193 bin 866 üye ile DİSK izledi.

İşçilerin 25 bin 764'ünün bağımsız sendikalara, 4 bin 127'sinin Ülkem-İş'e, 1647'sinin Tüm-İş'e, 1028'inin ise Anadolu-İş'e üyeliği bulunuyor.

Türkiye'de 14 milyon 371 bin 96 işçiden 2 milyon 69 bin 476'sı "sendikalı" olarak kayıtlara geçti. Sendikalı işçilerin oranı yüzde 14,40 oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Çavuşoğlu, KKTC'yi ziyaret edecek31 Ocak 2021 Pazar 09:43
  • İnegöl- Yenişehir yolunda su borusu patladı, yol trafiğe kapandı31 Ocak 2021 Pazar 09:41
  • Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL uzatılacak31 Ocak 2021 Pazar 09:26
  • ABD'de siyahi polisin cenazesinin 'beyazlara ait' olduğu gerekçesiyle bir mezarlığa gömülmesine izin verilmedi31 Ocak 2021 Pazar 09:25
  • UNICEF, Lübnan'daki protestolarda 70 çocuğun yaralanmasından endişeli31 Ocak 2021 Pazar 09:24
  • BM Libya Destek Misyonu, Libya'nın geçici yönetimi için adayların isimlerini açıkladı31 Ocak 2021 Pazar 09:24
  • İran, Macron'un Suudi Arabistan'ı nükleer görüşmelere dahil etme çağrısını reddetti31 Ocak 2021 Pazar 09:23
  • Tunus'ta gözaltına alınan protestocuların serbest bırakılması için gösteri düzenlendi31 Ocak 2021 Pazar 09:22
  • Fransa’da güvenlik yasa tasarısına karşı protestolar sürüyor31 Ocak 2021 Pazar 09:21
  • Türkiye ve dünya gündemi31 Ocak 2021 Pazar 09:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti