Türkiye'de 2019 böyle geçti

Türkiye'de 2019 çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak tarihe geçti.

Aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu ABD heyeti, FETÖ'ye yönelik soruşturmalara ilişkin Türk yetkililerle görüşmek üzere Ankara'ya geldi. İki gün çeşitli temaslarda bulunan heyetin, Ankara Adliyesindeki görüşmesi 11 saat sürdü.

YSK'nin, 31 Mart mahalli idareler seçimi için hazırladığı takvim çerçevesinde seçim süreci başladı. Seçime, 13 siyasi partinin katılabileceği tespit edildi. Siyasi partilerin, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.

CHP ve İYİ Parti arasında sağlanan uzlaşma kapsamında 31 Mart seçimlerinde iki partinin 22 büyükşehir ve 27 ilde iş birliği yapması kararlaştırıldı. Plastik alışveriş poşetleri, 1 Ocak itibarıyla tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmeye başlandı.

Çiftlik Bank'ın firari sahibi Mehmet Aydın, Interpol'ün en çok arananlar listesine dahil edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ın "Truva Sonatı" adlı eserinin Ankara prömiyerine katıldı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, öğrenci Hasan İsmail H. tarafından öldürüldü.

Tiyatro ve sinema oyuncusu, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ayşen Gruda, hayatını kaybetti.

Kartal'da 7 katlı bina çöktü

İstanbul Kartal'da Orhantepe Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir bina çöktü. Olayda 21 kişi öldü, 14 kişi yaralı kurtarıldı.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin, haklarında "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan iki sanık, hakim karşısına çıktı

"Ozan Arif" adıyla bilinen Arif Şirin, Samsun'da 70 yaşında hayatını kaybetti.

Siyasi partiler, 31 Mart Yerel Seçimi için çalışmalarına hız verdi. AK Parti, 31 Mart Yerel Seçim kampanyasını Sivas'tan başlattı.

CHP'nin yerel seçime dönük vaatlerinin yer aldığı seçim bildirgesi açıklandı.

Yerel seçimler yapıldı

Mart ayının en önemli gelişmeleri arasında 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimleri ilk sırayı aldı.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandığa gitti. Seçimlerde kayıtlı 57 milyon 93 bin 410 seçmenden 43 milyon 651 bin 815'i oy kullandı. Seçime katılma oranı yüzde 83,99 olarak hesaplandı. Toplam oyların 1 milyon 395 bin 233'ü geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların oranı yüzde 3,2 oldu.

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 51,74 oy oranıyla yerel seçimi önde tamamladı. Seçimde, CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 37,64'te kaldı. Tüm belediyelerin yüzde 44,95'ini AK Parti, yüzde 30,25'ini CHP, yüzde 7,39'unu İYİ Parti, yüzde 6,80'ini MHP, yüzde 4,01'ini HDP aldı. Diğer partiler ise belediyelerin yüzde 6,60'ını kazandı. Belediye başkanlıklarının tümüne bakıldığında AK Parti 778, CHP 242, MHP 236, HDP 68, İYİ Parti 22, diğer partiler de 42 belediyede seçimi birinci tamamladı.

Seçim sürecinde liderlerin düzenlediği mitingler ve partilerin seçim kampanyaları mart ayının önemli gündem maddelerinden biri oldu.

MİT ve TSK'dan PKK'nın tepe kadrosuna darbe

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar çerçevesinde 15 Temmuz 2016'dan bu yana 511 bin kişinin gözaltına alındığını, tutuklu sayısının ise 30 bin 821 olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunarak, hudut birliklerinin komutanlarıyla bir araya geldi.

MİT ve TSK'nin düzenlediği ortak operasyonda, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler Kandil'e yönelik hava harekatıyla vuruldu. Altun'un ağır yaralandığı operasyonda, Mikail Özdemir, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş'ın arasında olduğu örgütün tepe kadrosundaki teröristler etkisiz hale getirildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 289 darbe davası görüldüğünü, bunların 249'unda karar çıktığını belirtti. Gül, darbe girişiminde rol aldığı belirlenen 3 bin 82 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve süreli hapis cezaları verildiğini kaydetti.

31 Mart seçimlerine itirazlar

Nisan ayına, 31 Mart'taki mahalli seçimlerin sonuçları, bunlara yapılan itirazlar ve görev değişiklikleri damgasını vurdu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, İzmir'de Tunç Soyer seçimleri kazandı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, mazbatasını 17 Nisan'da aldı ancak oy sayım döküm işlemlerine ilişkin tartışmalar ay boyunca devam etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek saldırıya uğradı.

Pençe Harekatı başlatıldı

Mayıs ayında ülke gündeminin ilk sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi yer aldı.

YSK, 6 Mayıs'ta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve seçimin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi talebini oy çokluğuyla kabul eden Kurul, CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul'daki ilçe seçimleri ile 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçiminin iptali istemini reddetti.

Milli Savunma Bakanlığınca 27 Mayıs'ta, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları bölgeye yönelik Pençe Harekatı başlatıldı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 30 Mayıs'ta açıklandı.

AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı, 10 Mayıs'ta, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda görüntü çektiği sırada bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlandı. Nişancı'nın cansız bedeni, 23 Mayıs'ta düştüğü yerden 1 kilometre uzaklıkta AFAD ekipleri ve dalgıçlarca bulundu.

İstanbul seçimlerini Ekrem İmamoğlu kazandı

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yargılandığı 224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davasında, eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura üyesi, eski orgeneral Akın Öztürk'ün de arasında bulunduğu 17 sanığı 141'er kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum etti.

23 Haziran'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini, oyların yüzde 54,21'ini alan Millet İttifakı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı.

S-400'ler Mürted'de

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı ve teslimatı 12 Temmuz'da yapılmaya başlanan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikali tamamlandı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Ergenekon Davası kararında, aralarında Bedrettin Dalan, Doğu Perinçek, Mehmet Haberal, Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Sinan Aygün, Hurşit Tolon, Hasan Iğsız ve Veli Küçük'ün de bulunduğu tüm sanıkların "silahlı örgüt kurmak yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık" suçundan beraatine karar verdi. Mahkeme, Danıştay saldırısını gerçekleştiren tutuklu sanık Alparslan Arslan'ın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, tutuklu sanıklardan Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır'ın ise "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlandı. 2019 yılı bedelli askerlik bedeli 33 bin 230 lira, dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 avro olarak belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlattı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde "Hafıza 15 Temmuz Müzesi"ni açtı.

Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden görülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolma ihtimali nedeniyle dosyası ayrılan Erhan Tuncel'e 99,5 yıl, Ogün Samast'a 2,5 yıl, Yasin Hayal'e 7,5 yıl hapis cezası verildi.

Diyarbakır anneleri oturma eylemi başlattı

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, bulundukları illerde belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısında, 30 Ağustos 2019'dan geçerli olmak üzere 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi, 12 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Salda Gölü'nün doğal güzelliklerinin korunması ve yapılaşmanın önüne geçilmesi için Özel Çevre Koruma alanı ilan edilmesiyle 4 bin 400 hektarlık korunan alan, gölün tüm çevresini kapsayacak şekilde 29 bin 500 hektara çıkarıldı.

Diyarbakır'da iki gündür haber alamadığı 21 yaşındaki oğlunun HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden 70 yaşındaki Hacire Akar, camını kırdığı partinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

İstanbul 5,8'lik depremle sallandı

Diyarbakır'da, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin İl Başkanlığı binası önüne gelen anneler Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer, oturma eylemi başlattı.

MİLGEM Projesi kapsamında üretilen 4'üncü ve son Ada sınıfı korvet gemisi TCG Kınalıada (F-514), törenle Deniz Kuvvetlerine teslim edildi.

İstanbul genelinde hissedilen deprem meydana geldi. AFAD, İstanbul'daki depremin büyüklüğünü 5,8 olarak açıkladı.

Barış Pınarı Harekatı başladı

Ekim ayına Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı damgasını vurdu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in 17 Ekim'de baş başa, iki ülke yetkililerinin heyetler arası görüşmelerinin ardından, 13 maddelik "Kuzeydoğu Suriye'ye İlişkin Türkiye-ABD Ortak Açıklaması" kamuoyuyla paylaşıldı.

Suriye konusunda Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında 22 Ekim'de imzalanan Soçi mtabakatı çerçevesinde Barış Pınarı Harekat alanı dışında yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadı.

Erdoğan ile Trump bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Kasım'da, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra gerçekleşen ilk yüz yüze görüşmenin ardından Erdoğan, Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlü ve sağlıklı bir zeminde ilerletilmesi, iş birliğinin derinleştirilmesi konularında Trump ile hemfikir olduklarını dile getirdi.

Erdoğan, Trump'ın kendisine hitaben yazdığı, YPG/PKK'nın elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı teröristle ilgili ifadeler içeren mektubunu ABD Başkanı'na iade ettiğini belirterek, "Ferhat Abdi Şahin denilen bu teröristin Amerika gibi bir ülkenin başkanı tarafından muhatap alınmasını üzüntüyle tabii ki karşıladım" dedi.

Türkiye ile Rusya arasındaki Soçi Mutabakatı çerçevesinde, 1 Kasım'da Türk ve Rus askeri unsurları Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.

Türkiye'de bulunan yabancı terörist savaşçıların iadelerine 11 Kasım'da başlandı.

TANAP Avrupa'ya bağlandı

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin (TANAP) Avrupa bağlantısı, 30 Kasım'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla İpsala'da düzenlenen törenle açıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, 21 Kasım'da solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle İstanbul'da 79 yaşında vefat etti.

Ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, 17 Kasım'da İstanbul'da, akciğer rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 91 yaşında ayatını kaybetti. "Devlet sanatçısı" unvanı da bulunan Kenter, sanat yaşamı boyunca 100'den fazla tiyatro oyunu, film ve dizide rol aldı.

Termik santral bacalarına filtre takılmasını erteleyen yasaya veto

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, termik santral bacalarına filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etti.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada, sanık Çağatay Aksu "kasten öldürme" suçundan müebbet, "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından da 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şule Çet davasına istinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceklerini bildirdi.

NATO Zirvesi'nin yapıldığı Londra'da Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere arasında dörtlü zirve gerçekleştirdi, zirvenin yılda en az bir kez yapılması kararlaştırıldı.

"Uçurtmayı Vurmasınlar" ve "Piano Piano Bacaksız" gibi unutulmaz filmlerin yönetmeni Tunç Başaran, kanser nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat etti.

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için Bursa Valiliğince başlatılan çalışmalar kapsamında Küreklidere bölgesinde iki erkek cesedi bulundu. Cesetlerden birinin üzerinden Efe Sarp'a ait kimlik çıktı.