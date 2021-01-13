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Türkiye'de 2020'de 23 bini aşkın elektrikli ve hibrit otomobil satıldı

Türkiye otomobil pazarında hibrit ve elektrikli otomobil satışlarının payı henüz düşük seviyelerde olmasına karşın elektrikli ve hibrit otomobil satışları geçen yıl artarak 23 bin 116 oldu.
Türkiye'de 2020'de 23 bini aşkın elektrikli ve hibrit otomobil satıldı

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) derlediği verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 61,3 büyüyerek 772 bin 788 seviyesinde gerçekleşti.

Sadece otomobile bakıldığında satışlar, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 57,5 artarak 610 bin 109 oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 77,2 büyümeyle 162 bin 679 adede ulaştı.

En büyük pay benzinli otomobillerin
2020 sonu itibarıyla Türkiye otomobil pazarında motor tipine göre bakıldığında, benzinli otomobil satışları 319 bin 489 adetle yüzde 52,4 pay aldı.

Dizel otomobil satışları 240 bin 819 adetle yüzde 39,5 pay alırken, oto gazlı otomobil satışlarının payı da 26 bin 685 adetle yüzde 4,4 oldu.

Benzinli otomobil satışları geçen yıl 2019'a kıyasla yüzde 106,4, oto gazlı otomobil satışları yüzde 44 ve dizel otomobil satışları yüzde 19,4 artış kaydetti.

Elektrikli ve hibrit araç satışlarında artış trendi devam ediyor
Türkiye otomobil pazarında 2019'da 12 bin 6 hibrit ve 222 adet de elektrikli otomobil satışı gerçekleşmişti. 2020 sonunda ise 22 bin 272 hibrit ve 844 adet elektrikli otomobil satışı yapıldı. Böylece geçen yıl toplamda 23 bin 116 adet elektrikli ve hibrit otomobil satıldı.

Elektrikli ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 3,2'den yüzde 3,8'e yükseldi.

Söz konusu dönemde elektrikli otomobil satışları yüzde 280,2 ve hibrit otomobil satışları da yüzde 85,5 artış gösterdi.

2020 pazar verileri, henüz düşük seviyelerde de olsa elektrikli ve hibrit araç satışlarındaki artış trendinin devam ettiğine işaret etti.

Dünyada 2019 sonu itibarıyla 8 milyon elektrikli araç bulunuyor
Bu arada, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) raporuna göre, dünyada 2019 sonu itibarıyla 8 milyon elektrikli araç bulunuyor. Dünya genelinde elektrikli araç sayısının 2050 yılına kadar 1 milyar 100 milyona ulaşması bekleniyor.

Dünya genelinde etkili ve sürdürülebilir enerji politikalarının yaygınlaştığına işaret edilen rapora göre, 2050'ye kadar düşük karbona dayalı ekonomilerin oluşması için fosil kaynaklardan kademeli vazgeçilecek.

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Kaynak: Haber Kaynağı
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