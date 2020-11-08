  • BIST 1.192
  • Altın 534,943
  • Dolar 8,5315
  • Euro 10,1291
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 12 °C
»

Türkiye'de 2021'de en fazla fuar tarım ve hayvancılık sektöründe düzenlenecek

Gelecek yıl gerçekleştirilecek 387 fuarın 46'sı tarım ve hayvancılık ile 32'si ise gıda sektörlerinde organize edilecek.
Türkiye'de 2021'de en fazla fuar tarım ve hayvancılık sektöründe düzenlenecek

Türkiye'de gelecek yılın fuar takvimi belli olurken, toplam 387 fuardan 46'sı tarım ve hayvancılık alanında gerçekleştirilecek.

AA muhabirinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince hazırlanan 2021 Yılı Fuar Takvimi'nden derlediği bilgilere göre, gelecek yıl düzenlenecek fuarların 143'ü uluslararası düzeyde olacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde önemi iyice artan ve büyümesini sürekli sürdüren tarım ve hayvancılık ile gıda sektörleri, en fazla fuar düzenlenecek alanlar olacak. Bu kapsamda tarım ve hayvancılık sektörüne dair 46, gıda sektörüne ilişkin olarak 32 fuar düzenlenecek.

Tarım-hayvancılık ve gıda fuarlarında İstanbul öne çıkacak
İstanbul, 5 fuar ile tarım ve hayvancılık alanında en fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak il olacak. İstanbul'u 4 fuarla Tekirdağ, 3'er fuarla Balıkesir ve Bursa illeri izliyor. 

Fuar takvimine göre, Adana, Antalya, Kayseri, Kırklareli, Konya, Mersin ve Muğla illerinde 2'şer, Aydın, Batman, Burdur, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Manisa, Mardin, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Ordu ve Yozgat'ta birer tarım ve hayvancılık fuarı yapılacak.

Tarım ve hayvancılık alanındaki 46 fuarın 36'sı ihtisas, 10'u ise uluslararası ihtisas türünde olacak. Bu fuarlar özellikle eylül ve kasım aylarında gerçekleştirilecek.

Gıda fuarlarında da İstanbul önde
Gıda sektöründe de 11 fuarla İstanbul öne çıkıyor. Bu ili, üçer fuarla Antalya, İzmir ve Mersin illeri izlerken Eskişehir'de 2 fuar düzenlenecek. Aydın, Batman, Bursa, Kayseri, Mardin, Manisa, Ordu, Samsun, Şanlıurfa ve Yozgat ise fuar organize edilecek diğer iller olacak.

Gıda sektöründeki 32 fuarın 18 tanesi ihtisas, 14 tanesi uluslararası ihtisas türünde olacak. Bu fuarlar şubat, mart ve eylül aylarına yoğunlaşacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Varank: Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz06 Kasım 2020 Cuma 21:09
  • GÜBRETAŞ 69 yaşında06 Kasım 2020 Cuma 16:30
  • İstanbul Havalimanı otoparkında kasımda yüzde 50 indirim kararı06 Kasım 2020 Cuma 14:37
  • CFO'lar gelecek üç aya daha iyimser bakıyor06 Kasım 2020 Cuma 14:15
  • Danimarka gıda israfıyla mücadelede Türkiye ile iş birliğine hazır06 Kasım 2020 Cuma 13:48
  • Suriyeli ve Türk kadınlar ANKA Projesi'yle iş hayatına hazırlanıyor06 Kasım 2020 Cuma 13:02
  • Balıkçılar Karadeniz hamsisini bekliyor06 Kasım 2020 Cuma 13:01
  • Sanayi sektörü ekimde aylık ihracat rekoru kırdı06 Kasım 2020 Cuma 13:00
  • Konut kredilerinin yarıdan fazlası 4 ilde06 Kasım 2020 Cuma 13:00
  • Fed seçim sonuçlarından bağımsız politikasına devam edecek06 Kasım 2020 Cuma 12:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti