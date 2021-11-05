  • BIST 1.578,850
  • Altın 562,21
  • Dolar 9,7249
  • Euro 11,2414
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 10 °C
»

Türkiye'de 26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor

Türkiye'de, 2021 yılında, 2 bin 376 kişi karaciğer, 22 bin 775 kişi böbrek, 1290 kişi kalp, 285 kişi pankreas, 157 kişi akciğer, 8 kişi böbrek-pankreas, 2 kişi kalp kapağı, 1 kişi ince bağırsak olmak üzere toplam 26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor.
Türkiye'de 26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor

Sağlık Bakanlığınca, Türkiye'de 26 bin 894 kişinin organ nakli beklediği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'de her yıl 3-9 Kasım'ın organ bağışına dikkati çekip farkındalık oluşturmak için "Organ ve Doku Bağışı Haftası" olarak kabul edildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda, kampanyalar düzenlendiği ve kampanyalara destek verildiği belirtilen açıklamada, "Yapılan çalışmalar sonucunda ülke olarak canlıdan organ bağışında oldukça iyi durumda olmamıza rağmen kadavra bağışlarında artışlar olsa da istenilen düzeyde değiliz." bilgisi verildi.

Türkiye'de eğitim araştırma, üniversite ve özel hastanelerde toplam 172 organ nakli merkezi bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu zamana kadar 46 bin 267 böbrek, 17 bin 927 karaciğer, 1156 kalp, 343 kalp kapağı, 307 akciğer, 6 kalp-akciğer, 198 pankreas, 48 ince bağırsak olmak üzere toplam 66 bin 252 nakil gerçekleştirildi. Yıllara göre beyin ölümü tespit sayıları artmakla beraber, aynı oranda aile izin sayılarında artış gözlenmiyor. Toplam beyin ölümü tespit sayılarının içinde aile izni olan beyin ölümü oranı yüzde 20'ler civarında seyrediyor. 2021 yılında, 2 bin 376 kişi karaciğer, 22 bin 775 kişi böbrek, 1290 kişi kalp, 285 kişi pankreas, 157 kişi akciğer, 8 kişi böbrek-pankreas, 2 kişi kalp kapağı, 1 kişi ince bağırsak olmak üzere toplam 26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor."

607 bin 669 kayıtlı gönüllü bağışçı bulunuyor

Türkiye'de gönüllü bağışçı sayısının her geçen gün arttığına işaret edilen açıklamada, Türkiye Organ ve Doku Bağış Bilgi Sistemi'nde (TODBS) 607 bin 669 kayıtlı gönüllü bağışçının bulunduğu belirtildi.

Bakanlık, organ nakli konusunda merak edilen sorulara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Kimler organ bağışında bulunabilir?

18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarını bağışlayabilir. Canlı verici olarak yalnızca karaciğer ve böbrek bağışında bulunulabilir.

Organ bağışı için nereye başvurulur?

Organ nakli yapan merkezlerde, hastanelerde, organ nakli ile ilgilenen vakıf, dernek, vb. kuruluşlarda organ bağışı işlemi yapılabilir. Organ bağışı kartını iki tanık huzurunda doldurup imzalamak yeterlidir.

Hangi organların nakli yapılabilmektedir?

Böbrek, pankreas, karaciğer, akciğer, kalp ve ince bağırsak nakli yapılabilir.

Hangi dokuların nakli yapılabilir?

Kornea, kemik iliği, tendon, kalp kapağı, deri, kemik, yüz-saçlı deri ve ekstremitelerin nakli yapılabilir.

Bağışlanan organlar kimlere nakledilir?

Ulusal organ nakli bekleme listesinde kayıtlı hastalardan öncelikle kan grubu uyumuna, daha sonrada doku grubu uyumuna göre belirlenir. Kan ve doku uyumu yanı sıra hastanın tıbbi aciliyet durumu göz önünde bulundurulur.

Organ bağışında bulunan herkesin organları nakledilebilir mi?

Organ bağışı yapılmış olsa bile her ölümden sonra organın nakli mümkün değildir. Sadece yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı, beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organları nakledilebilir.

Organ bağışının dini yönden sakıncası var mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu organ naklinde dinen bir sakınca olmadığını açıklamış, hayat kurtarmanın önemine dikkat çekmiştir.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanı Koca: Okulların kapanması ihtimali Bilim Kurulunun gündeminde yok01 Kasım 2021 Pazartesi 10:11
  • Tonga'da İlk Kez Covid-19 Vakası Görüldü29 Ekim 2021 Cuma 16:44
  • İklim değişikliği beyin damar hastalıklarını da artırıyor29 Ekim 2021 Cuma 14:20
  • Kocaeli, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılamada 'mavi kategori'ye geçti27 Ekim 2021 Çarşamba 09:07
  • Türkiye'de 27 bin 663 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti26 Ekim 2021 Salı 09:24
  • Yapay tatlandırıcılı içecek ve gıdalar pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor25 Ekim 2021 Pazartesi 11:55
  • Türkiye'de 24 bin 792 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi25 Ekim 2021 Pazartesi 09:13
  • TURKOVAC, Faz 3 kapsamında 400'ün üstünde gönüllüye hatırlatma dozu olarak uygulandı24 Ekim 2021 Pazar 12:46
  • Türkiye'de 28 bin 465 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti22 Ekim 2021 Cuma 09:19
  • Sağlık Bakanı Koca: 65 yaş üstü ve risk grubu için grip aşıları tanımlanmaya başladı21 Ekim 2021 Perşembe 10:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti