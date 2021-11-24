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Türkiye'de 28 bin 170 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 208 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 365 bin 412 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 170 kişinin testi pozitif çıktı, 208 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'de 28 bin 170 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 208 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, 365 bin 412 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 170 kişinin testi pozitif çıktı, 208 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 353 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,79, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,37 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 602 bin 103 doza yükseldi.

18 yaş ve üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"Aşı ve tedbir, hayat kalitelerimizin savunulması demektir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19'un solunum yoluyla bulaşan bir hastalık olduğunu anımsattı.

Koca, "Çoğu kere farkında bile olmadan yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşma ihtimalini artıyor. Temas ettiğimiz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Maskenin bu açıdan da koruma sağladığını ise unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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