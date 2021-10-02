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Türkiye'de 28 bin 873 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 210 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 873 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'de 28 bin 873 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 210 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 356 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 873 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 224 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,11, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,90 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 109 milyon 925 bin 744'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 430 bin 131 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Amasya, Ordu, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Batman, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yeni vaka sayımız 28.873. Can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız."

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