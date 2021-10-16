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Türkiye'de 30 bin 694 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 694 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'de 30 bin 694 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 363 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 694 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 513 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,91, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,29 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 113 milyon 709 bin 533'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 291 bin 276 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yılgınlık bize zarar verir. Aşısı bulunmuş bir bulaşıcı hastalıkla mücadele ettiğimizi unutmayın. Biraz zamana ve tam doz aşılanma oranının artmasına ihtiyacımız var. Bu gerçek yeterince büyük bir moral kaynağıdır. Salgınlara yol açan birçok hastalık yaygın aşıyla ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.

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