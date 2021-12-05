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Türkiye'de 53 milyon 763 bin kişi afet eğitimi aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz bu yılı Afet Eğitim Yılı ilan etmiştik. Hedefimiz Afet Eğitim Yılı'na çıktığımızda 51 milyon insanımıza ulaşmaktı. Şu anda 53 milyon 763 bin kişi Türkiye'de bu yıl itibarıyla afet eğitimi aldı" dedi.
Türkiye'de 53 milyon 763 bin kişi afet eğitimi aldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Balıkesir Buluşması" programına katılan  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki "AFAD Dünya Gönüllüler Günü" programına görüntülü görüşmeyle bağlandı.

Etkinliğe katılanlara seslenen Soylu, tüm olumsuz durumlarda her yerde olan AFAD'ın gönüllülerine teşekkür etti.

AFAD'ın deprem, sel, yangın gibi birçok doğal afet alanında özveriyle çalıştığını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 404 bin kişilik bir gönüllü AFAD ailesi oldu. Bu gönüllü ailenin hem başarılı hizmetlerini gördük hem de eğitimlerini de sağladık. Online eğitim olarak yaklaşık 89 bin 426, eğitime devam eden 171 bin 618 ve en az bir eğitime giriş yapan 211 bin 759 kişi; bu bizim için çok önemli bir rakamdır. Bundan sonra eğitimlerimiz devam edecek. Size iki müjde vermek istiyorum; birisi, Ankara'da çok güzel bir eğitim kampı hazırlıyoruz, burada hem gönüllülerimiz hem kamu görevlilerimiz afetle ilgili bir eğitimi almış olacak. Yine İstanbul'da Anadolu yakasında inşallah orada da eğitim kampı yapabileceğimiz bir alan hazırlıyoruz."

Sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür eden Soylu, birçok afette onların da özveriyle çalıştığını söyledi.

İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında 80 ilde çalışma yapıldığını aktaran Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir İstanbul'umuz kaldı, İstanbul'da da sona geldik. Bu yıl itibarıyla inşallah 81 vilayette İl Afet Risk Azaltma Planı'nı bitirmiş olacağız. Biz bu yılı Afet Eğitim Yılı ilan etmiştik. Hedefimiz Afet Eğitim Yılı'na çıktığımızda 51 milyon insanımıza ulaşmaktı. Şu anda 53 milyon 763 bin kişi Türkiye'de bu yıl itibarıyla afet eğitimi aldı. Seneye de bu eğitimi ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde ve üniversitelerde devam ettireceğiz. Biz afet bölgesiyiz ve afet meselesinde 24 saat tetikte olmak zorundayız, hazırlıklarımızı iyi yapmak zorundayız. Son 4 yılda dünyada en çok mağdur olan, mazlum olan, afetlerde ihtiyaç duyan, dünyada en çok yardım yapma unvanına Türkiye sahiptir."

Bakan Soylu, AFAD'ın başarılı çalışmalarını sürdüreceğini dile getirerek, kurum çalışanlarına başarılar diledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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