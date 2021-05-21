Türkiye'de 753 yerde 6 Haziran'da seçim yapılacak

Köy statüsünden belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde ise belediye başkanı ve meclis üyeleri için sandık başına gidilecek.
Böylece 6 Haziran'daki ara seçimlerde 753 yerde seçim heyecanı yaşanacak.
Köy statüsünden belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde ise belediye başkanı ve meclis üyeleri için sandık başına gidilecek.
Böylece 6 Haziran'daki ara seçimlerde 753 yerde seçim heyecanı yaşanacak.
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