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Türkiye'de bilgisayar teknolojileri satışları Kovid-19 tedbirlerinin etkisiyle yüzde 107,2 arttı

Ocak-Eylül 2020 döneminde evden çalışma ve uzaktan eğitimin de etkisiyle bilgisayar teknolojilerinin yanı sıra ofis malzemeleri satışları da 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 36,7 yükseldi.
Türkiye'de bilgisayar teknolojileri satışları Kovid-19 tedbirlerinin etkisiyle yüzde 107,2 arttı

Türkiye'de ve dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında evden çalışma ve uzaktan eğitimin öne çıkmasıyla bilgisayarlar başta olmak üzere teknoloji ürünlerine talep arttı.

AA muhabirinin, GfK araştırma şirketi verilerinden yaptığı derlemeye göre, dünyada bilgi teknolojileri sektörü en çok yatırım yapılan alanların başında geliyor. 2020 yılında Kovid-19 salgınına karşı alınan sosyal teması azaltma tedbirleri de teknolojiye talebin ve dolayısıyla bu sektörde satışların daha hızlı artmasına yol açtı.

Ocak-Eylül 2019 döneminde bilgi teknolojileri sektörünün 2 ana ürün grubu olan dizüstü ve masaüstü bilgisayarların cirosu 45 milyar dolar iken, 2020'nin aynı döneminde 51 milyar doları buldu.

Dünya genelinde bilgi teknolojileri pazarı, 2020'nin üçüncü çeyreğinde, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 19,4'lük büyüme göstererek, toplam teknoloji pazarındaki payını yüzde 14,6'ya yükseltti.

Teknolojiye yönelik harcamalar arttı
Türkiye'de de Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan çalışma, dijital ortamda uzaktan eğitim gibi uygulamaların devreye girmesiyle tüketici teknolojileri pazarı büyüdü. Ocak-Eylül 2020 döneminde bu pazardaki büyümeye en büyük katkıyı satışların bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 107,2 arttığı bilgisayar teknolojileri ile yüzde 36,7'lik artış gösteren ofis malzemeleri ürün grupları yaptı.

Geçen yılın 9 aylık döneminde evde kalan tüketicilerin tercihleri telekom sektöründeki satışları yüzde 12,7, küçük ev aletleri satışlarını yüzde 15,1, tüketici elektroniği satışlarını yüzde 10,1, büyük beyaz eşya satışlarını da yüzde 9,9 artırdı.

Ocak-Eylül 2019 döneminde dizüstü ve masaüstü bilgisayarların perakende satışları 524 bin adet iken, Kovid-19 salgınının da etkili olduğu 2020'nin aynı döneminde yüzde 81,7'lik artışla 952 bine yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle birçok şirketin evden çalışma modeline geçmesi, dizüstü bilgisayarlara talebi artırdı. Bu talep üçüncü çeyrekte dünyada 20 milyon adede, Türkiye'de ise 420 bin adede ulaştı.

Ocak-Eylül 2019 dönemini 305 milyon dolar ciroyla kapatan dizüstü bilgisayar pazarı, Ocak-Eylül 2020 döneminde yüzde 92,1 büyüyerek 586 milyon dolarlık ciroya ulaştı.

Geçen yıl eğitimin büyük ölçüde dijital ortamda sürdürülmesi, tüketici satın alma davranışlarında bilgisayarların istekten çok ihtiyaca evrilmesine yol açtı. Geçen yılın 9 aylık döneminde 1 milyon adet de tablet bilgisayar satışı gerçekleşti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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