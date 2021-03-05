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Türkiye'de bitkisel üretim değeri 2020'de yüzde 22,99 artışla 97,37 milyar lira oldu

Türkiye'de tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretim değeri, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 22,99 artarak 97,37 milyar liraya ulaştı.
Türkiye'de bitkisel üretim değeri 2020'de yüzde 22,99 artışla 97,37 milyar lira oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin bitkisel ürün fiyatlarını ve üretim değerlerini açıkladı.

Buna göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin değeri, geçen yıl 2019'a göre yüzde 22,99 artışla 97,37 milyar lira oldu. Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim değeri yüzde 36,46 yükselerek 92,56 milyar lira, sebzelerin üretim değeri ise yüzde 9,59 artışla 55,28 milyar lira olarak gerçekleşti.

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden buğday (diğer) fiyatında, yıllık yüzde 23,64 artış görüldü.

2020 yılında bir önceki yıla göre artış gözlenen diğer ürünler ise yüzde 44,31 ile mercimek (kırmızı), yüzde 27 ile fasulye (kuru), yüzde 25,72 ile çeltik ve yüzde 19,34 ile arpa (diğer) oldu. Diğer taraftan, 2020'de bir önceki yıla göre patates (diğer) yüzde 34,85 azalış gösterdi.

Sebzelerden domates (sofralık) fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 4,46 arttı. Karpuz fiyatında yüzde 44,76, kavun fiyatında yüzde 34,66, hıyar (sofralık) fiyatında yüzde 9,05 yükseliş gerçekleşti. Buna karşılık bir önceki yıla göre, kuru soğanda yüzde 7,78 oranında azalış gözlendi.

Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinden fındık fiyatında yıllık yüzde 32,35 artış görüldü. Bu kategoride, 2020'de bir önceki yıla göre artış gösteren diğer ürünler, yüzde 42,35 ile portakal (Washington), yüzde 20,11 ile limon, yüzde 18,57 ile elma (starking) ve yüzde 15,85 ile üzüm (sofralık çekirdekli) oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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