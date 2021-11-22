  • BIST 1.756,210
  • Altın 662,20
  • Dolar 11,2009
  • Euro 12,6377
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 4 °C
»

Türkiye'de eğitimin 20 yılı kitaplaştırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'de eğitimde dönüşümün başladığı 2000'li yıllarda atılan adımların sonuçlarını gösteren kitap hazırladı.
Türkiye'de eğitimin 20 yılı kitaplaştırıldı

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), yapılan açıklamaya göre, "Türkiye'de Eğitimin 20 Yılı: 2000-2019" başlıklı kitapta 2000 ile 2019 yılları arasında eğitimde yaşanan dönüşüm, göstergeler üzerinden incelendi.

MEB'in örgün eğitim istatistikleri ve verileri kullanılarak hazırlanan kitaptaki göstergeler, eğitime erişim göstergeleri, yatırıma dayalı göstergeler ve eğitim performansı göstergeleri olmak üzere üç ana başlıkta toplandı.

Bu başlıklarda Türkiye genelinde incelenen değişimler, kitabın sonunda il düzeyinde de değerlendirildi ve 81 ilde yapılan iyileştirmelerin sonuçları, ayrı ayrı sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdim yazısını da içeren kitap, 2000'li yıllardan bu yana eğitime erişimi yaygınlaştırmak ve eğitim sisteminin performansını artırmak amacıyla atılan adımların sonuçlarını göstermesi açısından bir başvuru kaynağı olacak.

Bakan Özer: Tüm göstergeleri izlemeye ve gelişim alanlarını tespit etmeye devam ediyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kitaba ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün gelinen noktada eğitim sisteminin kalitesini artırmak için tüm göstergeleri izlemeye ve gelişim alanlarını tespit etmeye devam ediyoruz. Bu çalışmada, Türkiye'de eğitimin son 20 yıldaki gelişimini somut göstergeler aracılığıyla değerlendirmeyi ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçladık. Çalışma, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'de eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve eğitimin kalitesinin artırılması için 2000'li yıllar sonrasında devasa adımlar atıldığını ve bunların göstergelere nasıl olumlu yansıdığını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu çerçevede tüm yurt sathında yeni okullar ve derslikler yapılmış, öğretmen sayımız ise ilköğretimde iki, ortaöğretimde ise üç katına çıkarılmıştır.

Üstelik bu iyileştirmeler belirli bir eğitim kademesi ile sınırlı kalmamış, okul öncesinden ortaöğretim sonuna kadar tüm eğitim kademelerinde eş zamanlı gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda bu kitap çalışmasının eğitimdeki iyileştirmeleri ve gelişim alanlarını değerlendirme açısından bir başvuru kaynağı olmasını temenni ediyor, kitabın hazırlanmasında emek veren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Okullaşma oranları

Kitapta eğitime erişim göstergeleri altında, farklı eğitim kademelerinde okullaşma oranlarının yıllar içindeki değişimi incelendi. Bu incelemede kız ve erkek öğrencilerin okullaşma oranlarındaki iyileşme de ayrı ayrı gösterildi.

Benzer şekilde yıllar içinde farklı kademelerde öğretmen, öğrenci, derslik ve okul sayılarındaki değişime dair bilgi verildi. Artan öğretmen ve derslik sayılarıyla birlikte öğretmen başına düşen öğrenci sayılarındaki azalmalar ve yıllar içinde OECD ortalamalarına yaklaşılmasını sağlayan iyileştirmeler değerlendirildi. 2012 yılı itibarıyla uygulanan 4+4+4 eğitim sistemi ile ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamına alınmasının bu eğitim kademesindeki okullaşmaya sağladığı katkı da gösterildi.

2000 yılında yüzde 44 olan ortaöğretim okullaşma oranı yüzde 88'e çıktı.

Yatırım göstergeleri

Yatırıma dair göstergeler başlığında MEB bütçesinin yıllara göre değişimi çeşitli ölçütlerle birlikte değerlendirildi. Artan öğrenci sayısı dikkate alınarak öğrenci başına MEB bütçesi ve yatırım bütçelerindeki değişimler gösterildi. Ayrıca kitapta burslu öğrenci sayısı ve pansiyonlu okulların kapasitesindeki önemli artışlar ayrıntılarıyla incelendi.

Son olarak 2003 yılından bu yana ücretsiz basılarak öğrencilere ulaştırılan kitap sayılarında yaşanan değişim de kitapta yer aldı.

Eğitim performansına dair göstergelerde ise Türkiye'nin uzun süredir katılım gösterdiği Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ve Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) kapsamındaki performansı dikkate alındı. Kitapta Türkiye'nin bu çalışmalardaki ortalama puan değişiminin yanı sıra alt yeterlik ve üst yeterlik düzeylerindeki öğrenci oranlarında görülen değişim ele alındı.

İl incelemeleri

Kitabın son bölümünde ise eğitimdeki iyileştirmeler iller düzeyinde incelendi. Son 20 yılda Türkiye geneline yayılan iyileştirmelerin iller düzeyinde nasıl gerçekleştiğine dair ayrıntılara yer verildi.

İller düzeyinde yapılan incelemede öğrenci, öğretmen ve derslik sayılarındaki değişimle birlikte öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayılarındaki değişim de değerlendirildi. 2000'li yılların başında dikkate alınan göstergeler açısından dezavantajlı konumda bulunan illerde 2019 yılı itibarıyla yaşanan iyileştirmeler gösterildi. Buna göre, 2006'da ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 51 olan İstanbul'da 2019 yılı itibarıyla bu sayının 30'a, yine 2006'da Ağrı'da 42 olan öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 2019'da 16'ya düştü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ehliyet sınavlarında 'animasyonlu soru' dönemi14 Kasım 2021 Pazar 13:30
  • İlkokullar için uygun fiyatlı yardımcı kaynak kitaplar İlk Önce’de14 Kasım 2021 Pazar 13:11
  • En çok satan en kaliteli ve en uygun fiyatlı ilkokul kaynak kitapları nerede?14 Kasım 2021 Pazar 12:55
  • Dar gelirli ailelere özel ucuz ilkokul kaynak kitapları nerede?14 Kasım 2021 Pazar 12:36
  • Milli Eğitim Bakanlığının fizyoterapist ve destek personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları açıklandı14 Kasım 2021 Pazar 10:55
  • Ses Yayınları’ndan Türkiye geneli LGS deneme sınavı13 Kasım 2021 Cumartesi 12:33
  • Bes Yayınlarının sahibi ve koordinatörü kim? BES’i farklı kılan özellikler neler?12 Kasım 2021 Cuma 15:02
  • Türkiye’de en başarılı en hesaplı kurumsal yardımcı kaynak eserleri nerede?12 Kasım 2021 Cuma 14:53
  • En iyi kurumsal yardımcı kaynak içeriği hangisi?12 Kasım 2021 Cuma 14:37
  • Okullarda ilk ara tatil başlıyor12 Kasım 2021 Cuma 14:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti