  • BIST 1.698,220
  • Altın 597,11
  • Dolar 9,9943
  • Euro 11,4458
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 10 °C
»

Türkiye'de ekimde 137 bin 401 konut satıldı

Türkiye genelinde ekimde 137 bin 401 konut satışı gerçekleştirildi. Ekimde satılan konut sayısı eylüle göre yüzde 6,6 azalırken geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,9 artış gösterdi.
Türkiye'de ekimde 137 bin 401 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,6 azalarak 137 bin 401 oldu.

Ekimde satılan konut sayısı, eylüle göre de yüzde 6,6 azaldı. Eylülde 147 bin 143 konut satılmıştı.

Konut satışlarında İstanbul 26 bin 41 konut satışı ve yüzde 19 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 466 konut satışı ve yüzde 9,8 payla Ankara, 8 bin 218 konut satışı ve yüzde 6 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 22 konutla Hakkari, 45 konutla Ardahan ve 84 konutla Bayburt oldu.

Ocak-eylül döneminde ise konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,2 azalarak, 1 milyon 86 bin 539'a geriledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Makarna sektörü 1 milyar dolar ihracat hedefliyor14 Kasım 2021 Pazar 16:48
  • İkinci el on-line oto pazarında zirve değişmedi14 Kasım 2021 Pazar 16:35
  • Bakan Karaismailoğlu: Yeşil kalkınma hedeflerimize hızlı adımlarla ilerliyoruz14 Kasım 2021 Pazar 15:30
  • Ara tatil, turizmdeki rezervasyonları yüzde 20 artırdı13 Kasım 2021 Cumartesi 17:13
  • İkinci el otomobil fiyatları yükseldi13 Kasım 2021 Cumartesi 13:48
  • Bu yılın zeytin ve zeytinyağı rekolte tahmin çalışmaları tamamlandı13 Kasım 2021 Cumartesi 13:35
  • Kamu mali yönetiminde bilişim dönüşümü yaşanıyor13 Kasım 2021 Cumartesi 13:12
  • BES, devlet katkısı ile yeni rekorlara koşuyor12 Kasım 2021 Cuma 10:29
  • Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 8,9 arttı12 Kasım 2021 Cuma 10:15
  • Öksüz: Tekstilde dünya 5'inciliğine yükseldik11 Kasım 2021 Perşembe 22:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti