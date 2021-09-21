Türkiye’de en beğenilen LGS hazırlık seti hangisi?

Liselere Giriş Sınavı’na hazırlanan adaylar en çok satan ve en beğenilen LGS hazırlık kitaplarını araştırıyor. Biz de onlar derledik: İşte Türkiye’de en beğenilen LGS hazırlık kitabı ve LGS’yi kazanmanın anahtarı, en kolay yolu:

Sınavlara hazırlıkta profesyonel destek çok önemlii. Ayrıca yardımcı kaynak eserlerin kalitesi ile öğreticiliği de bir o kadar önemli. Liselere Giriş Sınavı’na hazırlanan adaylar en çok satan ve en beğenilen LGS hazırlık kitaplarını araştırıyor. Biz de onlar derledik: İşte Türkiye’de en beğenilen LGS hazırlık kitabı ve LGS’yi kazanmanın anahtarı , en kolay yolu:

Soruların cevaplarına geçmeden önce, mevcut duruma bir göz atmamız son derece faydalı olacaktır:

SINAV SINAV SINAV

Malum sınavlar öğrencilerin hayatında çok önemli bir yer tutuyor. Henüz ilköğretim çağında sınavla tanışan öğrencilerimiz belirli aşamalardan geçtikten sonra yine bir sınav sonucunda aldığı puana göre bir liseye yerleştiriliyor. Ardından yine bir sınav sonucunda yükseköğrenime yani üniversiteye yerleştiriliyor. Yükseköğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz de herhangi bir kamu kurumunda işe başlayabilmek için tekrar KPSS’ye tabi tutuluyor. Yani bir öğrencinin hiç ara vermediğini düşünürsek 25 yaşına kadar sınavlarla içiçe oluyor.

Neredeyse bir insanın ortalama ömrünün üçte biri sınavlarla geçiyor. Sınavlara dair durum bu iken bütün öğrenciler başarılı olmak için profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyor. Her alanda olduğu gibi sınavlarda da adayların başarısının sırrı profesyonel destekte yatıyor. Yani tek başına çalışmak yeterli olmuyor. Tüm öğrenciler sınava hazırlanırken yardımcı kaynak esere ihtiyaç duyuyor. Haliyle bu noktada yardımcı kaynak eser tercihi çok önemli hale geliyor.

KONU ANLATIMLI FASİKÜLLER

Ülkemizde sınav LGS, TYT, AYT, KPSS gibi sınavlar öne çıkıyor. Özellikle her yıl milyonlarca öğrenci LGS’ye hazırlanıyor. Hazırlık aşamasında öğrenciler mutlaka yardımcı kaynak esere ihtiyaç duyuyor. Bu noktada karşımıza Son Viraj Yayınları nın hazırladığı Drift Serisi çıkıyor. Drift Serisinde tüm sınıflarda her branştan soru bankasına ulaşabiliyorsunuz.

Konu anlatımlarının fasiküller halinde olması öğrencinin planlı çalışmasına olanak sağlıyor. Öte yandan bire bir videolu konu anlatımlarına da ulaşabiliyorsunuz. Bloom taksonomisine göre hazırlanmış Son Viraj Drift Serisi bilgi, kavrama, analiz, sentez, değerlendirme, mantık ve muhakeme becerisini geliştiriyor. Öğrencinin sınava hazırlanma aşamasında görsel yorumlama, grafik-tablo okuma ve sözel yeteneğini artırıyor.

LGS’Yİ KAZANMANIN ANAHTARI, EN KOLAY YOLU OLARAK BİLİNİYOR

Adaylar bu kaynak eserde yazılı sorularına ulaşabildiği gibi deneme imkanından da yararlanabiliyor. Ayrıca LGS çıkmış sorularına erişebiliyor. Proje okullarını kazananların özellikle tercih ettiği Son Viraj Drift Serisi, PISA/TIMSS uyumu ile de dikkat çekiyor. Son Viraj Drift Serisi öğrenciler ve öğretmenler arasında LGS’yi kazanmanın anahtarı olarak addediliyor. Son derece titiz bir çalışmanın ardından milyonlarca öğrencinin hizmetine sunulan Son Viraj Drift Serisi, Türkiye’de en beğenilen LGS Hazırlık Seti olarak biliniyor.

İŞLER YAYIN GRUBU VE KİTABEVLERİNDE

Türkçe, Fen Bilimleri, Matematik, İngilizce, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi fasiküllerinden oluşan ve büyük emekler verilerek özenle hazırlanan, kendi branşlarında ülkemizde parmakla gösterilen yazar kadrosunun hazırladığı Son Viraj Drift Serisi, bu gün hak ettiği konuma ulaşmış vaziyette. Satış rakamlarında en yakın takipçine açık ara fark atan Drift Serisi’ne erişim ise son derece kolay. LGS Hazırlık Setini ülke genelinde en geniş dağıtım ağına sahip ve Türkiye geneli 500 bayiliği bulunan İşler Kitapevlerinin hepsinde bulunuyor.

