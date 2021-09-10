Sınavlara hazırlıkta profesyonel desteğe ihtiyaç var mı? Sınavlarda başarı için hangi yardımcı kaynaklara ihtiyaç var? En çok karşılaştığımız Edebiyat sorularında nasıl profesyonel destek alabilirim? Türkiye’de en çok satan Edebiyat Soru Bankası hangisi?

Eğitimin hemen her alanında sınava dayalı bir modelin uygulandığı ülkemizde başarılı olmak için yardımcı kaynak kitabı çok önemli. Öğrenciler sınavlara hazırlıkta profesyonel destek almadan başarılı olabilir mi? Sınavlarda başarı için hangi yardımcı kaynaklara ihtiyaç var? Edebiyat sorularında nasıl profesyonel destek alabilirim? Sınavlara tek başına hazırlanmak mümkün mü? Türkiye’de en çok satan Edebiyat soru bankası hangisi?

Hepsinin cevabı ve daha fazlası haberimizde:

Henüz ilköğretim çağında sınavla tanışan öğrencilerimiz belirli aşamalardan geçtikten sonra yine bir sınav sonucunda aldığı puana göre bir liseye yerleştiriliyor. Ardından yine bir sınav sonucunda yükseköğrenime yani üniversiteye yerleştiriliyor.

Yükseköğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz de herhangi bir kamu kurumunda işe başlayabilmek için tekrar KPSS’ye tabi tutuluyor. Yani bir öğrencinin hiç ara vermediğini düşünürsek 25 yaşına kadar sınavlarla iç içe oluyor.

TEK BAŞINA ÇALIŞMAK YETERLİ DEĞİL

Bütün sınavlarda alınan sonuçlarda en önemli, en belirleyici etken ise öğrencinin okuduğu okul ile aldığı eğitim ve temelinin sağlamlığı bir hayli önem arz ediyor. Ayrıca bütün öğrenciler sınavlarda başarılı olmak için profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyor.

Her alanda olduğu gibi sınavlarda da adayların başarısının sırrı profesyonel destekte yatıyor. Yani tek başına çalışmak yeterli olmuyor.

PROFESYONEL DESTEK GEREKLİ

Örneğin Edebiyat sorularını çözmek için salt okulda öğrendikleriniz sınavda başarılı olmanız için yeterli değil.

Mutlaka ek olarak profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu konuya dair yayınlandıktan bu tarafa Türkiye’de en çok satan, AYT Edebiyat Soru Bankası’nı örnek olarak gösterebiliriz. İşte o edebiyat bankası :

ÖZGÜN VE YENİ NESİL SORULAR

Koordinatörlüğünü ve yazarlığını Serbay Yiğit ile Selim Akgül’ün yaptığı; Bilgi Sarmal Yayınları’ndan çıkan Edebiyat Soru Bankası, tamamen özgün, tür bazlı kurgulanmış yeni nesil soru sistemine göre hazırlanmış. Video çözümleri de olan Edebiyat Soru Bankası AYT ile bire bir uyumlu, kazanım odaklı, metin analizi ve yorumlama özelliği olan sarmal testler niteliği taşıyor.

Ezberden uzak durmayı sevenlerin ve yeni nesil soru avcılarının dikkatini çekmeyi başaran Edebiyat Soru Bankası, ayrıca akıllı kağıtlarla bilgilendirme, görsel okuma ve orta-zor seviyede çok sayıda soru ile konu testleri içermesiyle farkını ortaya koyuyor.

SİMÜLASYON TESTLERİ VE DENEME SINAVLARI

Öte yandan ÖSYM’nin bütün sınavları için tercih edilen Edebiyat Soru Bankası, simülasyon testleri ve Edebiyat denemeleri ile sınava hazırlanan öğrencilere seviyelerini test etme imkanını da sunuyor. Son derece titiz bir çalışmanın ürünü olan, kendi branşlarında ülkemizde parmakla gösterilen yazar kadrosunun hazırladığı Edebiyat Soru Bankası, bu gün hak ettiği konuma ulaşmış vaziyette. Satış rakamlarında en yakın takipçine açık ara fark atan Edebiyat Soru Bankası’na erişim ise son derece kolay. Edebiyat Soru Bankası’nı ülke genelinde en geniş dağıtım ağına sahip ve Türkiye geneli 500 bayiliği bulunan İşler Kitapevlerinin tümünde bulmak mümkün.

Gazete İlksayfa / Özel Haber



