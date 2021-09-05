Türk Eğitim Sisteminde başarının yolu sınavlardan geçiyor. Peki sınavlarda nasıl başarılı olunuyor? Yardımcı kaynak kitaplar sınavlardaki başarıyı ne kadar etkiliyor? Türkiye’de en fazla kitap üreten yayın grubu hangisi?

Ülkemiz sınav sistemine dayalı eğitim modelini uygulayan ülkelerin başında geliyor. Türk Eğitim Sisteminde başarının yolu sınavlardan geçiyor. Peki sınavlarda nasıl başarılı olunuyor? Yardımcı kaynak kitaplar sınavlardaki başarıyı ne kadar etkiliyor? Türkiye’de en fazla kitap üreten yayın grubu hangisi?

Tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası haberimizde:

Hayatın kendisini bir okul gibi değerlendirebileceğimiz gibi, hayata atılmak için okullar bitirmemiz gerekir gerçeğini de göz ardı edemeyiz. Peki hangi okul?

Bu sorunun cevabı okul gibi bir okul olmalı… Öğrenciye zihin ve akıl gücünü, zeka yeteneğini tam kapasite kullandırtan bir okul. Böyle bir okula erişmenin yöntemi de sınavlardan geçiyor.

Ülkemizde her yıl milyonlarca öğrenci sınavlarda başarılı olup iyi bir okula yerleşmek için bir biriyle yarışıyor. Henüz ilkokulda başlayan sınav sistemi lise, üniversite ve yükseköğrenimden sonra da devam ediyor. Adaylar için özellikle yükseköğrenim sınavları bir hayli önem kazanıyor. Çünkü öğrenci artık kararını vermiş ve hayatta atılacağı mesleği tercih etme noktasına gelmiştir.

BAŞARI İÇİN SADECE OKUL YETMİYOR

Burada iyi bir üniversite kazanmak ve iyi bir meslek için öğrencinin gördüğü lise öğrenimi daha bir önem kazanıyor. Keza bir öğrencinin iyi bir lisede öğrenim görmesi için de LGS (Liseye Geçiş Sınavı) bir o kadar değerli hale geliyor. Dolayısıyla bu faktörü göz önünde tuttuğumuzda LGS (Liseye Geçiş Sınavı) ile YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) çok çok önemli bir sınav hâline geliyor. Bu açıdan bakıldığında da veliler ile öğrencilerin LGS ve YKS’de başarılı olmak için çok farklı arayışa girdikleri gözlemleniyor. Çünkü adayların sınavlarda başarılı olmaları için artık salt okullarda aldığı eğitimin yeterli olmadığı bilinen bir gerçek.

İLKÖĞRETİMDEN MEMURİYETE KADAR SINAV

Henüz ilköğretim çağında sınavla tanışan öğrencilerimiz belirli aşamalardan geçtikten sonra yine bir sınav sonucunda aldığı puana göre bir liseye yerleştiriliyor. Ardından yine bir sınav sonucunda yükseköğrenime yani üniversiteye yerleştiriliyor. Yükseköğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz de herhangi bir kamu kurumunda işe başlayabilmek için tekrar KPSS’ye tabi tutuluyor. Yani hayatımıza ilköğretimde giren sınav memuriyete kadar devam ediyor.

Bütün sınavlarda alınan sonuçlarda en önemli, en belirleyici etken ise öğrencinin okuduğu okul ile aldığı eğitim ve temelinin sağlamlığı bir hayli önem arz ediyor. Ayrıca bütün öğrenciler sınavlarda başarılı olmak için profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyor. Her alanda olduğu gibi sınavlarda da adayların başarısının sırrı profesyonel destekte yatıyor. Yani tek başına çalışmak yeterli olmuyor.

TECRÜBE FARKINI GÖSTERİYOR

Kendisini kanıtlamış, alanında saygın bir yer edinmiş, marka hâline gelmiş; seçilmiş ve belli bir elekten geçmiş öğrencilerin yer aldığı okullarda okuyan ve sınavlarda başarılı olan öğrenciler; diğer akranlarına göre hayata bir adım daha önde başlamış oluyor. Zira artık bilginin gücü hiçbir şeyle mukayese edilemiyor. En önemli bilgi ise tecrübeye dayanıyor. Deneyimli, sistematik her bilgi; deneyimsiz, sistemsiz, teorik, kuru bilgi karşısında her daim kazanıyor, kazandırıyor ve kazandırmaya da devam edecek.

TİRAJ REKORU KIRIYOR

1989 yılında Eğitimci Mehmet İşler liderliğinde sektöre ilk adımını atan İşler Yayın Grubu, an itibariyle 500’e ulaşan şube sayısıyla en yakın takipçisine 10 kat fark atıyor… Branşında kendisini kanıtlamış en seçkin, en donanımlı, en başarılı, en nitelikli, en tecrübeli, Türkiye’de eğitim alanında parmakla gösterilen en yetkin yazarların hazırladığı ve çeşit olarak 10 bini geçen kitap sayısıyla İşler Yayın Grubu sektörün tartışmasız en büyüğü.

Türkiye'nin en büyük yayın grubu olan İşler Yayın Grubu milyonları bulan kitap satışıyla da lider konumunda. Kitap basımında milyonları bulan tirajıyla çok sayıda büyük matbaadan hizmet almak zorunda kalan İşler Yayın Grubu, miktar bakımından en yakıp takipçisiyle mukayese edilemeyecek bir konuma erişmiş vaziyette.

SERTİFİKASIZ PERSONEL ÇALIŞTIRMIYOR

Bugün İşler Yayın Grubu ile İşler Kitabevlerinde çalışan personel sayısı 3 bini aşmış vaziyette. Burada dikkat çeken başka bir unsur ise sınav sektöründe en fazla personel çalıştırma unvanına ulaşan İşler Yayın Grubu’nun, bütün çalışanlarının sertifikalı olması. Yani İşler Yayın Grubu ilke olarak sertifikasız personel çalıştırmıyor. Eğer sertifikasız bir kişiyi işe almış ise önce söz konusu kişi bir kursa tabi tutuluyor ve sertifikayı hak ettikten sonra işe başlatılıyor.

VERGİ VE İSTİHDAMDA ÜLKEYE BÜYÜK KATKI

İşler Yayın Grubu, her alanda şeffaflığı benimsediği gibi mali konularda da şeffaflığı kendisine ilke edinmiş kurumların başında geliyor. Üç binin üzerinde personel çalıştırarak istihdama büyük katkılar sunan İşler Yayın Grubu, ödediği vergi miktarıyla da Türkiye’de dereceye giriyor. Her yıl 20.000.000 TL’nin üzerinde vergi ödeyen İşler Yayın Grubu, Ankara’da bulunan müteşebbisler arasında ilk üçe girmenin haklı gururunu yaşıyor. Hazırladığı on binlerce yardımcı kaynak eserle 20 milyon öğrenciye bir şekilde dokunan İşler Yayın Grubu, ülke ekonomisine de istihdam sayısı ve ödediği hatırı sayılır vergi miktarıyla büyük katkılar sunuyor.



www.gazeteilksayfa.com