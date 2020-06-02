Türkiye’de en fazla koronavirüs vakası hangi gün görüldü? Türkiye'nin koronavirüs geçmişi…

10 Mart 2020 tarihinden bu yana Türkiye’de de görülmeye devam eden koronavirüs pandemi salgını geçmişini ve en fazla vakanın görüldü, koronavirüsün en fazla can aldığı günleri sizler için derledik…

Tüm Dünya’yı kasıp kavuran Çin’den Tüm Dünya’ya yayılan Koronavirüs pandemi salgını 10 Mart 2020 tarihinden bu yana Türkiye’de de görülmeye devam ediyor.

Koronavirüs (KOVID-19) pandemi salgınının Türkiye'deki ilk tespit edilen koronavirüs vakası Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Mart 2020'de açıklandı.

Ülkemizdeki koronavirüs bağlı olarak ilk ölüm ise 15 Mart 2020'de gerçekleşti.

1 Nisan 2020 tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vakalarının tüm Türkiye'ye yayıldığını açıkladı.

Türkiye’de en fazla hangi gün koronavirüs vakası görüldü? Türkiye’de en fazla koronavirüsten can kaybı hangi gün yaşandı? Türkiye’de en fazla koronavirüs testi ne zaman yapıldı? Türkiye’de en fazla koronavirüsten iyileşme hangi gün oldu? Tüm soruların cevabını sizler için haberimizde derledik…

Türkiye’de en fazla koronavirüs vakası görülen gün;

11 Nisan 2020 en fazla koronavirüs vakası görülen gün oldu.

11 Nisan 2020 günü test sayısı 33.170

11 Nisan 2020 günü vaka sayısı 5.138

11 Nisan 2020 günü vefat sayısı 95

11 Nisan 2020 günü iyileşen hasta sayısı 542

Türkiye’de en fazla koronavirüsten can kaybı olan gün;

19 Nisan 2020 en fazla koronavirüse bağlı can kaybı yaşanan gün oldu.

19 Nisan 2020 günü test sayısı 35.344

19 Nisan 2020 günü vaka sayısı 3.977

19 Nisan 2020 günü vefat sayısı 127

19 Nisan 2020 günü iyileşen hasta sayısı 1.523

Türkiye’de en fazla koronavirüs testi yapılan gün ve en fazla iyileşenlerin olduğu gün;

29 Nisan 2020 en fazla koronavirüs testi yapılan ve en fazla koronavirüsten iyileşmenin olduğu gün oldu.

29 Nisan 2020 günü test sayısı 43.498

29 Nisan 2020 günü vaka sayısı 2.936

29 Nisan 2020 günü vefat sayısı 89

29 Nisan günü iyileşen hasta sayısı 5.231

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