Başarılı olmanın yolunun sınavlardan geçtiği ülkemizde LGS, YKS, KPSS gibi sınavlarda başarı için hangi yardımcı kaynaklara ihtiyaç var? Sınav sektöründe çalışanlar sertifikalı mı? Türkiye’de en fazla personele sahip yayın grubu hangisi?

Ülkemizde eğitim alanında başarılı olmanın yolu sınavdan geçiyor. Peki sınavda başarılı olmanın yöntemi ne? Öğrenci profesyonel destek almadan başarılı olabilir mi?

Başarılı olmanın yolunun sınavlardan geçtiği ülkemizde LGS, YKS, KPSS gibi sınavlarda başarı için hangi yardımcı kaynaklara ihtiyaç var? Sınav sisteminde yardımcı kaynakları hazırlayanlar ne kadar yetkin? Sınav sektöründe çalışanlar sertifikalı mı? Türkiye’de en fazla personele sahip yayın grubu hangisi?

Tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası haberimizde:

Hayatın kendisini bir okul gibi değerlendirebileceğimiz gibi, hayata atılmak için okullar bitirmemiz gerekir gerçeğini de göz ardı edemeyiz. Peki hangi okul? Bu sorunun cevabı okul gibi bir okul olmalı… Öğrenciye zihin ve akıl gücünü, zeka yeteneğini tam kapasite kullandırtan bir okul. Böyle bir okula erişmenin yöntemi de sınavlardan geçiyor.

Ülkemizde her yıl milyonlarca öğrenci sınavlarda başarılı olup iyi bir okula yerleşmek için bir biriyle yarışıyor. Henüz ilkokulda başlayan sınav sistemi lise, üniversite ve yükseköğrenimden sonra da devam ediyor. Adaylar için özellikle yükseköğrenim sınavları bir hayli önem kazanıyor. Çünkü öğrenci artık kararını vermiş ve hayatta atılacağı mesleği tercih etme noktasına gelmiştir.

OKULLARDA VERİLEN EĞİTİMLE SINAVLARDA BAŞARILI OLUNUR MU?

Burada iyi bir üniversite kazanmak ve iyi bir meslek için öğrencinin gördüğü lise öğrenimi daha bir önem kazanıyor. Keza bir öğrencinin iyi bir lisede öğrenim görmesi için de LGS (Liseye Geçiş Sınavı) bir o kadar değerli hale geliyor. Dolayısıyla bu faktörü göz önünde tuttuğumuzda LGS (Liseye Geçiş Sınavı) ile YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) çok çok önemli bir sınav hâline geliyor. Bu açıdan bakıldığında da veliler ile öğrencilerin LGS ve YKS’de başarılı olmak için çok farklı arayışa girdikleri gözlemleniyor. Çünkü adayların sınavlarda başarılı olmaları için artık salt okullarda aldığı eğitimin yeterli olmadığı bilinen bir gerçek.

HAYATIN HER AŞAMASI SINAV

Henüz ilköğretim çağında sınavla tanışan öğrencilerimiz belirli aşamalardan geçtikten sonra yine bir sınav sonucunda aldığı puana göre bir liseye yerleştiriliyor. Ardından yine bir sınav sonucunda yükseköğrenime yani üniversiteye yerleştiriliyor. Yükseköğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz de herhangi bir kamu kurumunda işe başlayabilmek için tekrar KPSS’ye tabi tutuluyor.

Bütün sınavlarda alınan sonuçlarda en önemli, en belirleyici etken ise öğrencinin okuduğu okul ile aldığı eğitim ve temelinin sağlamlığı bir hayli önem arz ediyor. Ayrıca bütün öğrenciler sınavlarda başarılı olmak için profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyor. Her alanda olduğu gibi sınavlarda da adayların başarısının sırrı profesyonel destekte yatıyor. Yani tek başına çalışmak yeterli olmuyor.

DENEYİM ÇOK ÖNEMLİ

Kendisini kanıtlamış, alanında saygın bir yer edinmiş, marka hâline gelmiş; seçilmiş ve belli bir elekten geçmiş öğrencilerin yer aldığı okullarda okuyan ve sınavlarda başarılı olan öğrenciler; diğer akranlarına göre hayata bir adım daha önde başlamış oluyor. Zira artık bilginin gücü hiçbir şeyle mukayese edilemiyor. En önemli bilgi ise tecrübeye dayanıyor. Deneyimli, sistematik her bilgi; deneyimsiz, sistemsiz, teorik, kuru bilgi karşısında her daim kazanıyor, kazandırıyor ve kazandırmaya da devam edecek.

KADROLARI NE KADAR TANIYORUZ?

Peki sınavlara hazırlanırken destek aldığımız kadroları ne kadar tanıyoruz? Alanlarında ne kadar yetkinler, deneyim düzeyleri nedir? Meselenin bam teli burası. Sınava dair hizmet ve destek alanlar bu hususa çok dikkat etmeli. Ülkemizde her alanda olduğu gibi kaynak kitap alanında da standart ve kalite büyük önem arz ediyor. İşte bu noktada karşımıza tecrübe ve deneyimiyle yarım asrı aşan bir süredir hizmet veren İşler Yayın Grubu ile İşler Kitabevleri çıkıyor.

BÜTÜN ÇALIŞANLARI SERTİFİKALI

1989 yılında Eğitimci Mehmet İşler liderliğinde sektöre ilk adımını atan İşler Yayın Grubu, an itibariyle 500’e ulaşan şube sayısıyla en yakın takipçisine 10 kat fark atıyor… Branşında kendisini kanıtlamış en seçkin, en donanımlı, en başarılı, en nitelikli, en tecrübeli, Türkiye’de eğitim alanında parmakla gösterilen en yetkin yazarların hazırladığı ve çeşit olarak 10 bini geçen kitap sayısıyla İşler Yayın Grubu sektörün tartışmasız en büyüğü. Bugün İşler Yayın Grubu ile İşler Kitabevlerinde çalışan personel sayısı 3 bini aşmış vaziyette. Burada dikkat çeken başka bir unsur ise sınav sektöründe en fazla personel çalıştırma unvanına ulaşan İşler Yayın Grubu’nun, bütün çalışanlarının sertifikalı olması. Yani İşler Yayın Grubu ilke olarak sertifikasız personel çalıştırmıyor. Eğer sertifikasız bir kişiyi işe almış ise önce söz konusu kişi bir kursa tabi tutuluyor ve sertifikayı hak ettikten sonra işe başlatılıyor.

GAZETE İLKSAYFA / ÖZEL



