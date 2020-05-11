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Türkiye'de en fazla satılan otomobil markaları belli oldu

Bu yılın ilk dört aylık dönemi sonunda Türkiye'de en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 18 bin 778 adetle Renault, en fazla hafif ticari araç satan marka da 10 bin 444 adetle Ford oldu.
Türkiye'de en fazla satılan otomobil markaları belli oldu

Türkiye'de bu yılın ocak-nisan döneminde en fazla satılan otomobil markası Renault olurken, en çok satılan hafif ticari araç markası da Ford olarak belirlendi.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) edindiği verilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-nisan döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 26,3 artarak 150 bin 860 adet oldu.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, bu yılın ilk 4 ayında 2019'un aynı dönemine göre satışlar yüzde 30,3 artarak 121 bin 455 adet olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 12,2 artarak 29 bin 405 adede ulaştı.

Otomobil satışında ilk 3'te Renault, Volkswagen ve Fiat var
Ocak-nisan döneminde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 18 bin 778 adetle Renault oldu. Bunu 14 bin 33 adetle Volkswagen ve 12 bin 781 adetle de Fiat izledi.

Nisan ayı satışlarının lideri Peugeot, ocak-nisan döneminde 10 bin 110 adetle dördüncü sırada yer alırken, Opel 7 bin 92 araç satışıyla beşinci sırada konumlandı.

Söz konusu dönemde Infiniti marka otomobil satışı yapılmazken, Alfa Romeo, Aston Martin, Maserati, Lamborghini, Bentley ve Ferrari gibi markalar 10 adetin altında satış yaptı.

Hafif ticaride en çok satanlar
Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise ocak-nisan döneminde 10 bin 444 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı.

Bunu 6 bin 958 adetle Fiat izledi. Ardından 3 bin 441 adetle Volkswagen sıralandı.

Bu dönemde Peugeot, 1.636 adetle en çok hafif ticari araç satan markalar listesinde dördünce sırada yer aldı. Bunu 1.284 adetle Mercedes-Benz izledi.

Bu yılın ocak-nisan dönemide binek ve hafif ticari birlikte toplam otomotiv satışlarında ise Fiat 19 bin 739 adetlik satışla ilk sırada yer aldı. 

Otomobilde sedan, hafif ticaride van tercih edildi
Öte yandan kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise nisan sonunda en çok tercih edilen gövde tipi, yüzde 45,3 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 29,7 pay ve 36 bin 129 adet satış ile SUV, yüzde 21,5 pay ve 26 bin 154 adet satış ile Hatchback otomobiller takip etti.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 75,1 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 11,6 payla ikinci sırada yer aldı. Bunları, yüzde 6,8'le pick-up ve yüzde 6,5'le de minibüs takip etti.

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