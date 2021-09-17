Türkiye’de en hesaplı tyt fizik soru bankası kitabı hangisi, nerede bulunur?

TYT sınavına hazırlıkta özellikle fizik kitapları çök önemli. Öğrenciler en çok satan ve en hesaplı tyt fizik soru bankası kitabı hangisi, nerede bulunur gibi soruların cevaplarını arıyor. Biz de sizler için araştırdık.

Temel Yeterlilik Testi TYT sınavına hazırlıkta özellikle fizik kitapları çök önemli. Adaylar en çok satan ve en hesaplı tyt fizik soru bankası kitabı hangisi, nerede bulunur gibi soruların cevaplarını arıyor. Biz de sizler için araştırdık.

Cevaplara geçmeden önce şu hususların altını çizmek isteriz: Sınavlar öğrencilerin hayatında çok önemli bir yer tutuyor. Henüz ilköğretim çağında sınavla tanışan öğrencilerimiz belirli aşamalardan geçtikten sonra yine bir sınav sonucunda aldığı puana göre bir liseye yerleştiriliyor. Ardından yine bir sınav sonucunda yükseköğrenime yani üniversiteye yerleştiriliyor. Yükseköğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz de herhangi bir kamu kurumunda işe başlayabilmek için tekrar KPSS’ye tabi tutuluyor. Yani bir öğrencinin hiç ara vermediğini düşünürsek 25 yaşına kadar sınavlarla iç içe oluyor.

ORTALAMA ÖMRÜN ÜÇTE BİRİ SINAVLARLA GEÇİYOR

Neredeyse bir insanın ortalama ömrünün üçte biri sınavlarla geçiyor. Sınavlara dair durum bu iken bütün öğrenciler başarılı olmak için profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyor. Her alanda olduğu gibi sınavlarda da adayların başarısının sırrı profesyonel destekte yatıyor. Yani tek başına çalışmak yeterli olmuyor. Tüm öğrenciler sınava hazırlanırken yardımcı kaynak esere ihtiyaç duyuyor. Tabii bu noktada yardımcı kaynak eser tercihi çok önemli. İşte burada tamamı video çözümlü TYT Fizik Soru Bankası nitelik ve kalite açısından dikkat çekiyor.

SORU TİPİNDE HER KALIBA YER VERİLİYOR

Yayın Denizi, hazırladığı TYT-AYT soru bankalarında sınav zorluk düzeyini göz önünde bulunduruyor. Özellikle öğrencilerin öğrenebilmeleri ve netlerindeki artışı sağlamak için soru kalıplarının sınav mantığında hazırlanmasına dikkat ediliyor. Her konunun her tip soru kalıbına yer veriyor. Özellikle yorumlama ve düşünce becerisi gerektiren sorular dikkatle kurgulanıyor. Öğrencilerin soru çözümlerindeki püf noktaları kavrayabilmeleri için cümle yapılarının bağlayıcılığına dikkat ediliyor.

SORULAR ÇÖZÜLÜRKEN KEYİF VERİYOR

Diğer taraftan farkındalıklı sorulara yer verilerek öğrencinin düşünce becerisini geliştirerek test sorularındaki kavram kargaşasının giderilmesi sağlanmaya çalışılıyor. Bir taraftan klasik sorularla konuyu öğretmek ve hatırlatmak amaçlanırken diğer taraftan da öğrencilerin soru çözerken özen göstermesi ve keyif alması hedefleniyor.

SORU BANKASININ ÖZELLİKLERİ

Konu başlıkları ve kazanımlar dikkate alınarak oluşturulan testler ve soru bankasının özelliklerini genel hatlarıyla şöyle sıralayabiliriz:

• Her test kendi içerisinde öğrenme sırası dikkate alınarak hazırlanmış.

• Öğrencinin kitaptan tam verim sağlayabilmesi için rehberlik bölümü eklenmiş.

• Öğrencilerin soruları çözerken nerede takıldıklarını tespit edebilmeleri için konuya ait her tip soru çeşidine yer verilmiş.

• Algı ve yorum gücünü ölçen sorular düşünülmüş.

• Ünite tekrar testleri ile konuların bir bütün olarak değerlendirilmesi sağlanmış.

• Soruların tamamı video çözümlü.

• Her tip soru çeşidini görmek mümkün.

• Akıl ve mantık yürütme hedeflenmiş.

• Düşünme becerisinin artırılması planlanmış.

• Her seviyedeki öğrenciye hitap eden bu soru bankası, eksikliklerin giderilmesinde kaynaklık etmekte.

• Bazı soruların farklı formatlarının üst üste sorulmasıyla konuların daha iyi öğrenilmesi, kavranması ve pekiştirilmesi amaçlanmış.

• Seviye belirlemekte yol gösterme amacı güdülmüş.

TÜM İHTİYAÇLARA CEVAP İÇERİYOR

Zümre Başkanlığını Aras Bulut’un yaptığı TYT Fizik Soru Bankası’nın ön sözünde de öğretmen ve öğrencilere şöyle sesleniliyor; “Sevgili öğrenciler ve saygı değer öğretmen arkadaşlar.

Ülkemizde üniversiteye giriş sınavları zaman içinde çeşitli isim değişikliklerine uğramıştır. Önceleri ÖSS-ÖYS olan sınav daha sonraları YGS- LYS olmuş en son TYT-AYT şeklinde halen uygulanmaktadır.

Sınavın adı değişse de öğrenciler üniversitelere başarı sıralarına göre kabul edilmektedir. O nedenle sınava giren öğrenciler hep daha iyi sıralamalar elde etmeye çalışmaktadır. İşte tam bu noktada öğrencilerin bu hazırlık sürecinde kullandıkları yayınlar büyük bir önem arz etmektedir. Kullanılan kaynakların kesinlikle güncel olması, müfredat ve kazanım dışına çıkmaması, öğrencilere bildiklerini ölçtürebilen ve bunu yaparken de eksik olduğu kısımları öğrenmesini sağlaması gerekmektedir.

MÜFREDATLA UYUMLU

Yayın Denizi Pro Fizik zümresi olarak tüm birikim ve tecrübelerimizle hazırladığımız kitapları sizlerin beğenisine sunuyoruz. Geniş bir yazar kadrosu ile hazırladığımız tüm kaynaklar güncel müfredata uygun, Talim Terbiye Başkanlığının hazırladığı öğretim hedefleri gözetilerek hazırlanmıştır. Yazar kadromuz ülkemizin dört bir yanında bulunan güzide eğitim kurumlarında aktif öğretmenlik yapan, konusunda uzman, alanlarında yön verici niteliklere sahip hocalardan oluşmaktadır.

Hazırladığımız bu TYT soru bankamızda testler tam hücreleme yöntemine göre ayrılmış, güncel müfredata uygun, işlemli sorular neredeyse yok denecek kadar az olan, günlük hayat sorularından oluşmuştur. Soruların tamamını üniversite sınavında sorulan ve sorulma ihtimali yüksek olan sorular paralelinde hazırladık. Kitabımız her seviye öğrencinin faydalanabileceği bir kaynaktır. Sınavda derece yapmak isteyen öğrenci için de kendini fizik dersinde geliştirmek isteyen öğrenci için de uyundur...

ÇOK BÜYÜK BİR KADRONUN EMEĞİ VAR

Bu kitabın hazırlanmasında kitap yazarları olan Zeynep USMAN, Hüseyin Dursun PALA, İlyas BAKIR hocalarıma gönülden teşekkür ederim. Tashih ve redaksiyon sürecinde görüş ve öneri ile kitapta emekleri olan Mithat AKBAŞ, Hüseyin İNCE, İsmail BAKMAZ, Hayrullah KARACA, Mehmet Akif KORKMAZ, Mustafa KARA, Erkan ÖZGEN, Ahmet BULUT, Suat CANDAN, Murat YILDIRIM hocalarıma çok teşekkür ederim. Ayrıca kitabın hazırlık aşamasında bize her türlü olanağı sağlayan sevgili koordinatörümüz Ayça DEMİRCAN hocama, yayın denizi dizgi birimine, kitabımızın Türkçe okumasını yapan sevgili Yaşar TATLITÜRK ve Hatice CABİR hocalarıma sonsuz teşekkürler.

Unutmayın hayat başarısı her zaman sınav başarısından daha önemlidir. Yayın Denizi Pro ailesi olarak hepinize hayat boyu başarılar dileriz. Sağlıkla kalın.

Yayın Denizi Pro Daha Azıyla Yetinme!

Aras BULUT

Fizik Zümre Başkanı”

TÜM İŞLER KİTABEVLERİNDE BULMAK MÜMKÜN

Son derece titiz bir çalışmanın ürünü olan, kendi branşlarında ülkemizde parmakla gösterilen yazar kadrosunun hazırladığı TYT Fizik Soru Bankası, bu gün hak ettiği konuma ulaşmış vaziyette. Satış rakamlarında en yakın takipçine açık ara fark atan TYT fizik Soru Bankası’na erişim ise son derece kolay. TYT Fizik Soru Bankası’nı ülke genelinde en geniş dağıtım ağına sahip ve Türkiye geneli 500 bayiliği bulunan İşler Kitapevlerinin tümünde bulmak mümkün....

www.gazeteilksayfa.com