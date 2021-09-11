YKS, AYT gibi sınavlara hazırlıkta kaynak kitapların önemi çok büyük. Ama bu biraz külfetli olabiliyor. Fakat ülkemizde güncel, kaliteli ve özgün olduğu gibi hesaplı, ucuz YKS kitapları da var. İşte 'Türkiye’de en hesaplı YKS kitapları nerede'nin cevabı:

KPSS, AYT, TYT, YKS gibi sınavlarda başarılı olmanın yolu kaynak kitapları ile bol bol test çözmekten geçiyor. Özellikle YKS için kaynak kitap ve soru bankalarının, hazırlık testlerinin önemi şüphesiz ki çok büyük... Ama bunların kaliteli, güncel, özgün içeriklere sahip olması gerekiyor. Bu noktada hesaba maddi külfet girerken, Türkiye’de kaliteli, güncel ve özgün olduğu gibi hesaplı ucuz YKS kitapları da yok değil. Yeter ki bunun neresi olduğubu iyi bilelim.

İşte Türkiye’de en hesaplı YKS kitapları nerede sorusunun cevabı:

BİLGİNİN GÜCÜ VE TECRÜBE

Türkiye’de kendini kanıtlamış, alanında saygın bir yer edinmiş, marka hâline gelmiş; seçilmiş ve belli bir elekten geçmiş öğrencilerin yer aldığı okullarda okuyan ve sınavlarda başarılı olan öğrenciler; diğer yaşıtlarına göre hayata bir adım daha önde başlamış oluyor. Çünkü artık bilginin gücü hiçbir şeyle mukayese edilemiyor. En önemli bilgi ise tecrübeye dayanıyor. Deneyimli, sistematik her bilgi; deneyimsiz, sistemsiz, teorik, kuru bilgi karşısında her daim kazanıyor, kazandırıyor ve kazandırmaya da devam edecek gibi görünüyor.

TEK BAŞINA ÇALIŞMAK YETMİYOR

Çoğu kere çevremizdekiler bütün iyi niyet, sevgi ve samimiyetlerine rağmen bize yardımcı olamazlar. Çünkü etkili yardım için gerekli uzmanlığa ve sistemli yaklaşıma sahip değillerdir. Bundan dolayı öğrenci mutlaka profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyor. İşte burada karşımıza yardımcı kaynak eserler çıkıyor. “Peki bu alanda kendisini kanıtlamış ve marka hâline gelmiş yardımcı kaynak eser merkezi neresi, o adrese nasıl erişirim?” diye sorarsanız cevabı çok basit: İşler Yayın Grubu…

İŞTE TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ EN HESAPLI KİTAPÇISI: İŞLER YAYIN GRUBU

İşler Yayın Grubunu tanırken, işe önce şu sorunun cevabıyla başlayalım: “İşler Yayın Grubu’nun kaynak eserlerini nasıl tanıyacağım?” Cevabı çok basit: İşler Yayın Grubu’nu tanımanın en kolay yöntemlerinden birisi; her yıl “örnek kitap” adı altında dağıtılan milyonlarca sınav kitaplarından geçiyor. Türkiye genelinde 500 şubesi bulunan İşler Kitabevlerine ulaşmak son derece kolay.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ

Çünkü Anadolu sathına yayılmış Türkiye’de en fazla şubeye sahip olan İşler Kitabevleri öğretmenle doğrudan iletişim kuruyor. Her eğitim-öğretim yılının başında 30’un üzerindeki yayınevinin örnek kitaplarını doğrudan öğretmenin adına, kurum adresine gönderme imkanını sağlıyor. Ayrıca şube müdürleri ilgili öğretmene örnek kitapları elden teslim edebiliyor. Öğretmen doğrudan kitabı ücretsiz inceleme fırsatı bulup, öğrencilere tavsiye ediyor ve hatta beğendiği kitabı sınıfa aldırmak istediğinde telefonla sipariş vermesi yeterli oluyor. Örnek kitaplar ertesi gün adrese teslim ediliyor. Ayrıca şube müdürleri kendi bölgelerindeki tüm kurumların öğretmenlerini isim isim tanıdığı için ziyaret metoduyla yeni yayınların örnek kitaplarını ilgili öğretmenlere elden ulaştırabiliyor, hem de hızlıca.

KURUCUSU MEHMET İŞLER

1989’da Eğitimci Mehmet İşler liderliğinde sektöre ilk adımını atan İşler Yayın Grubu, bugün sahibi olduğu 30’un üzerinde yayınevi ile bu alanın tartışmasız en büyüğü… Branşında kendisini kanıtlamış en seçkin, en donanımlı, en başarılı, en nitelikli, en tecrübeli, Türkiye’de eğitim alanında parmakla gösterilen en yetkin isimlerin koordine ettiği yayınevleri bu gün sektörün en ön saflarında yerini alıyor.

BASKIDA OLDUĞU GİBİ DİJİTALDE DE LİDER

Yarım asra dayanan bir emeğin ürünü olan İşler Yayın Grubu; bünyesinde barındırdığı 30’un üzerindeki yayınevleri ile sınavlara dair ne varsa Türkiye’nin birikimini 30 milyon öğrencinin hizmetine sunuyor. Türkiye’de derece yapan tüm öğrenciler İşler Yayın Grubunun hazırladığı kitaplardan mutlaka faydalanıyor... Güncellenen müfredat ve yeni nesil soru sistemini benimseyen İşler Yayın Grubu dijital yayıncılıkta da liderliğini sürdürüyor. Öte yandan Türkiye’nin en ucuz YKS kitapları İşler Kitapevlerinde satılıyor. Tüm Türkiye sathında 500 şubesi bulunan İşler Kitabevlerinden en uzuz YKS kitaplarına erişebilirsiniz.