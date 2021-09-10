Bugün günümüzde eğitim demek sınav demek. Yani eğitimde başarı sınavlardan geçiyor. Bu noktada iyi hazırlık çok önemli. Ama nasıl? Bu noktada yardımcı kaynak kitaplar karşımıza çıkıyor. Peki Türkiye'de en iyi paragraf bankası, edebiyat bankası hangisi?

Bugün günümüzde eğitim demek sınav demek. Yani eğitimde başarı sınavlardan geçiyor. Bu noktada iyi hazırlık çok önemli. Ama nasıl? Bu noktada yardımcı kaynak kitaplar karşımıza çıkıyor. Peki Türkiye'de en iyi paragraf bankası , en iyi edebiyat bankası hangisi?

Soruların cevaplarına geçmeden önce altını çizmek gerekirse, sınavlarda alınan sonuçlarda en önemli, en belirleyici etken, öğrencinin okuduğu okul ile aldığı eğitim ve temelinin sağlamlığı bir hayli önem arz ediyor. Ayrıca bütün öğrenciler sınavlarda başarılı olmak için profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyor. Her alanda olduğu gibi sınavlarda da adayların başarısının sırrı profesyonel destekte yatıyor. Yani tek başına çalışmak yeterli olmuyor.

İŞTE EN İYİ VE EN ÇOK SATAN PARAGRAF SORU BANKASI:

O uzun paragraf sorularını çözmek için salt okulda öğrendikleriniz sınavda başarılı olmanız için yeterli olmayabiliyor. Mutlaka ek olarak profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu konuya dair yayınlandıktan bu tarafa Türkiye’de en çok satan, TYT-AYT Paragraf Soru Bankası’nı örnek olarak gösterebiliriz.

ÖZGÜN YENİ NESİL SORULAR

Yazarlığını Mehmet Durmaz, Serbay Yiğit ve Selim Akgül’ün yaptığı; Bilgi Sarmal Yayınları’ndan çıkan Paragraf Soru Bankası, tamamen özgün yeni nesil soru sistemine göre hazırlanmış. Video çözümleri de olan Paragraf Soru Bankası TYT ile bire bir uyumlu, kazanım odaklı, metin analizi ve yorumlama özelliği olan sarmal testler niteliği taşıyor. Yeni nesil soru avcılarının dikkatini çekmeyi başaran Paragraf Soru Bankası, ayrıca akıllı kağıtlarla bilgilendirme, görsel okuma ve orta-zor seviyede çok sayıda soru ile konu testleri içermesiyle farkını ortaya koyuyor.

VE İŞTE EN ÇOK SATAN EN İYİ EDEBİYAT SORU BANKASI:

Bu hususta yayınlandıktan bu tarafa Türkiye’de en çok satan, AYT Edebiyat Soru Bankası’nı örnek olarak gösterebiliriz. AYT Edebiyat Soru Bankası'nın yazarları Serbay Yiğit ile Selim Akgül. Bilgi Sarmal Yayınları’ndan çıkan Edebiyat Soru Bankası, baştan sona özgün, tür bazlı kurgulanmış yeni nesil soru sistemine göre kaleme alınmış.

Video çözümleri de var ve Edebiyat Soru Bankası AYT ile bire bir uyumlu, kazanım odaklı, metin analizi ve yorumlama özelliği olan sarmal testler niteliği taşıyor. Ezberden uzak durmayı sevenler ile yeni nesil soru avcılarının dikkatini çekmeyi başaran Edebiyat Soru Bankası, ayrıca akıllı kağıtlarla bilgilendirme, görsel okuma ve orta / zor seviyede çok sayıda soru ile konu testleri içermesiyle büyük ilgi görüyor.

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