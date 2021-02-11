  • BIST 1.556
  • Altın 417,429
  • Dolar 7,0408
  • Euro 8,5422
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 8 °C
»

Türkiye'de geçen ay son 51 yılın en sıcak 2. ocak ayı yaşandı

Türkiye'de 1971'den bu yana en sıcak ocak ayı 2003'te yaşanırken 2021 yılının ocak ayı da son 51 yılın en yüksek ikinci ocak ayı olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de geçen ay son 51 yılın en sıcak 2. ocak ayı yaşandı

Türkiye'de 2021 yılının ocak ayı, son 51 yıllık dönem göz önüne alındığında en sıcak 2. ocak olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar ocak ayı ortalama sıcaklığı 2,7 derece olarak ölçüldü. Bu yılki ocak ayında ise havaların sıcak geçmesinden dolayı ortalama sıcaklık 5,4 derece oldu.

Geçen ay ortalama sıcaklıklar ülkenin kıyı kesimleri, Trakya çevresi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi çevrelerinde genelde mevsim normallerinin üzerinde, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Türkiye'de 1971'den beri en yüksek ortalama sıcaklık 2003 Ocak ayında kaydedildi. Ölçümlere göre 2021 yılının ocak ayı, 51 yılın en yüksek ikinci ocak ayı olarak kayıtlara geçti.

"Ocak ayında ülkemiz genel olarak güneyli hava hareketlerine maruz kaldı"
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ocak ayında hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

Sıcak havanın kış mevsimi olmasına rağmen bir çok yerde ekstrem sıcaklıkların yaşanmasına neden olduğunu belirten Toros, "Ocak ayında Türkiye'yi etkileyen basınç sistemlerine bağlı olarak ülkemiz genel olarak güneyli hava hareketlerine maruz kaldı. Sistemler Sahra Çölü'nden hem sıcak hava ve hem de kum ile toz taşıdı. Bu durum ocak ayının sıcak geçmesine neden oldu. Ocak ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde geçmesi ve genel olarak çoğu günün yağışsız geçmesi sebebiyle çiftçiler bazı bölgelerde bitkilere bu dönemde su vermek zorunda kaldı." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı11 Şubat 2021 Perşembe 10:56
  • Konya'da obruk sayısı 600'e ulaştı11 Şubat 2021 Perşembe 10:39
  • 'Leylek Köyü'nde göçten dönecek leylekler için hazırlıklar başladı11 Şubat 2021 Perşembe 10:36
  • 'Kış-2021 Tatbikatı'nda, keskin nişancı ve komandolar iglolarda kaldı11 Şubat 2021 Perşembe 10:32
  • Geciken doğal gaz fatura borçları için taksit imkanı11 Şubat 2021 Perşembe 10:30
  • Konya'da obruk sayısı 600'e ulaştı11 Şubat 2021 Perşembe 10:28
  • Mossad'ın İranlı nükleer bilimci Fahrizade'yi 8 aylık bir planla öldürdüğü iddia edildi11 Şubat 2021 Perşembe 10:20
  • Marmara Bölgesi'nde yağmur ve sağanak bekleniyor11 Şubat 2021 Perşembe 10:15
  • Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı11 Şubat 2021 Perşembe 09:51
  • 5 asırlık camideki döner taşlı deprem düzeneği görenleri şaşırtıyor11 Şubat 2021 Perşembe 09:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti