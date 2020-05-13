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Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 183 bin 652 canlı bebek doğdu

Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, 2019'da 1 milyon 183 bin 652 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 183 bin 652 canlı bebek doğdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2019'da canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 183 bin 652 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kızlardan oluştu.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2001'de 2,38 çocuk iken 2019'da 1,88 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi.

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