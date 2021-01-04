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Türkiye'de geçen yıl 290,9 milyar kilovatsaat elektrik tüketildi

Türkiye'nin elektrik üretimi geçen yıl 291 milyar 552 milyon kilovatsaat, tüketimi ise 290 milyar 856 milyon kilovatsaat oldu.
Türkiye'de geçen yıl 290,9 milyar kilovatsaat elektrik tüketildi

AA muhabirinin, Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl elektrik üretimi ve tüketimi bir önceki yıla göre az da olsa artış gösterdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye'de geçen yıl mart, nisan ve mayıs aylarında düşen elektrik üretim ve tüketimi, haziran ayı itibarıyla yükselişe geçti. Sanayide çarkların dönmesi, evde geçirilen zamanın artması gibi nedenlerle elektrikte eski seviyeler yakalandı.

Türkiye'de 2019'da 290 milyar 445 milyon 456 bin kilovatsaat elektrik tüketilirken, bu rakam 2020'de yüzde 0,14 artarak 290 milyar 856 milyon 21 bin kilovatsaate çıktı.

Geçen yıl en çok elektriğin tüketildiği dönem 27 milyar 352 milyon 424 bin kilovatsaatle temmuz ayı oldu. En düşük tüketim ise 19 milyar 130 milyon 574 bin kilovatsaatle nisanda gerçekleşti.

Türkiye'nin elektrik üretimi ise geçen yıl önceki yıla göre yüzde 0,18 artışla 291 milyar 551 milyon 921 bin kilovatsaat olarak gerçekleşti. Üretim, 2019'da 291 milyar 22 milyon 615 bin kilovatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

Elektrik ithalatı ve ihracatında düşüş
Türkiye geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 10,9 azalışla 2 milyar 483 milyon 989 bin kilovatsaat elektrik ihraç etti. Bu rakam 2019'da 2 milyar 788 milyon 989 bin kilovatsaat düzeyindeydi.

Elektrik ithalatı da geçen yıl önceki yıla kıyasla yüzde 14,6 azalarak 2 milyar 211 milyon 506 bin kilovatsaatten 1 milyar 888 milyon 92 bin kilovatsaate geriledi.

Öte yandan, Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü kasım sonu itibarıyla 94 bin 801 megavata ulaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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