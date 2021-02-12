Türkiye'de geçen yıl en çok üretilen kesme çiçek 'karanfil' oldu

Türkiye'de geçen yıl en çok üretilen kesme çiçek yüzde 32,3 payla karanfil olurken, üretimi bir önceki yıla kıyasla en fazla artan çiçek ise yüzde 58,5 ile kasımpatı olarak öne çıktı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi özel günlerin vazgeçilmezi kesme çiçek üretiminde geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle düşüş görüldü. Süs bitkileri üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,5 azalarak, 1 milyar 718 milyon 98 bin 240 adetten 1 milyar 658 milyon 597 bin 260 adede geriledi.

Kesme çiçek üretimi de yüzde 7,7 azalarak, 1 milyar 93 milyon 333 bin 943 adetten 1 milyar 9 milyon 613 bin 92 adede indi. Bu üretim miktarıyla kesme çiçekler, süs bitkileri üretimi içinde yüzde 60,9'luk paya sahip oldu.

Karanfil üretimi, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 15,6 azalış gösterdi ve 535 milyon 808 bin 90 adet olarak gerçekleşti. Süs bitkileri içinde karanfil yüzde 32,3 payla ilk sırada yer aldı.

Gerbera üretimi de yüzde 7,2'lik pay ve 119 milyon 438 bin 308 adetle ikinci sırada geldi. Bu çiçeğin üretiminde geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 11,2 düşüş görüldü.

Kesme gül üretimi ise yüzde 5,6'lık pay ve 93 milyon 274 bin 53 adetle üçüncü sırada yer aldı. Gül üretimindeki düşüş ise yüzde 4,9 seviyesinde gerçekleşti.

Üretimde en fazla artış kasımpatıda

Üretim miktarında en fazla artış görülen çiçek ise kasımpatı oldu. Kasımpatı üretimi 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 58,5 artışla 75 milyon 547 bin 860 adet olarak kayıtlara geçti. Bu çiçek, kesme çiçek üretimi içinde yüzde 4,8'lik payla 4'üncü sırada yer aldı.

Altınbaşak üretimi de yüzde 41,8'lik artışla dikkati çekti. Bu çiçeğin üretimi 24 milyon 645 bin 720 adet oldu.

"Lalegül" olarak anılan lisianthus üretimi yüzde 39,3 artarak 17 milyon 835 bin 450 adede çıktı. Sümbül üretimi de yüzde 12,2 artışla 1 milyon 493 bin adede ulaştı.

"Gelin çiçeği" olarak da bilinen gypsophilla üretimi yüzde 6,9 artışla 19 milyon 349 bin 70 adede çıktı.

Orkide üretimindeki artış ise yüzde 51'i buldu. 2020'de 2 milyon 847 bin 579 adet orkide üretildi.

Lale üretimi, yüzde 2,5'luk pay ve 40 milyon 690 bin 500 adetle dikkati çekti. Bu çiçekte üretim geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 1 arttı.

Üretiminde en fazla düşüş görülen çiçek ise yüzde 80 ile iris oldu. Bu çiçekten geçen yıl 240 bin adet üretim yapıldı. İrisi yüzde 46,4'lük düşüşle glayöl üretimi izledi. Söz konusu çiçek geçen yıl 3 milyon 593 bin 980 adet üretildi.