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Türkiye'de geçen yıl gazete ve dergi sayısı 2018'e göre yüzde 8 azaldı

Türkiye'deki gazete ve dergilerin sayısı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 8 azalarak 5 bin 485 oldu. Bunların yüzde 57,4'ünü dergiler oluşturdu.
Türkiye'de geçen yıl gazete ve dergi sayısı 2018'e göre yüzde 8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin yazılı medya istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl yayımlanan gazete ve dergilerin sayısı, 2018'e göre yüzde 8 azaldı ve 5 bin 485'e geriledi. Bu yayınların yüzde 57,4'ünün dergilerden oluştuğu görüldü.

Gazete ve dergilerin tirajı, geçen yıl 2018'e göre yüzde 8 azaldı. Türkiye'de geçen yıl yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 1 milyar 259 milyon 68 bin 89 olurken, bunun yüzde 94,2'sinin gazetelerden oluştuğu kayıtlara geçti.

Geçen yıl yayımlanan gazetelerin yüzde 90,8'i yerel, yüzde 7,3'ü ulusal, yüzde 1,9'u ise bölgesel yayın yaptı. Dergilerin ise yüzde 65,9'u ulusal, yüzde 29,5'i yerel, yüzde 4,5'i bölgesel yayın gerçekleştirdi.

Gazetelerin toplam tirajının yüzde 83,6'sını ulusal, yüzde 15,7'sini yerel ve yüzde 0,8'ini bölgesel yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yüzde 83,7'sini ulusal, yüzde 12,9'unu yerel ve yüzde 3,5'ini bölgesel yayımlanan dergiler oluşturdu.

Yıllık tirajın yüzde 88,5'i günlük gazetelerden
Geçen yıl gazetelerin yüzde 29,7'si haftalık, yüzde 28,5'i haftada 2-6 gün, yüzde 17,8'i aylık yayımlandı. Dergilerin ise yüzde 23,4'ü aylık, yüzde 21,9'u 3 aylık, yüzde 16,7'si 6 aylık yayım yaptı.

Gazetelerin yıllık tirajının yüzde 88,5'ini günlük, yüzde 7,9'unu haftada 2-6 gün, yüzde 2'sini haftalık yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının yüzde 62,1'ini aylık, yüzde 9,8'ini 3 aylık, yüzde 8,7'sini haftalık, yüzde 7,8'ini 2 aylık yayımlanan dergiler oluşturdu.

Yayımlanan gazetelerin yüzde 89,3'ü siyasi-haber-güncel, yüzde 2,1'i sektörel-mesleki, yüzde 1,7'si yerel yönetim içerikli olurken, dergilerin yüzde 17,9'u sektörel-mesleki, yüzde 14,1'i akademik, yüzde 9,5'i eğitim-sınav içerikli yayımlandı.

Geçen yıl yayımlanan gazetelerin yüzde 9,8'i, dergilerin de yüzde 7,2'si ek verdi.

Basın İlan Kurumunun idari kayıtlarından elde edilen bilgiye göre, 2019'da resmi ilan ve reklam bedelleri yüzde 2,8 artarak 467 milyon 41 bin 82 lira oldu.

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