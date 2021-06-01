Türkiye'de geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı yüzde 15,8 azaldı

Türkiye'de geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı, 2019 yılına göre yüzde 15,8 azalarak 983 bin 808 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2020 yılı kara yolu trafik kaza istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 15,8 azalarak 1 milyon 168 bin 144'ten, 983 bin 808'e geriledi. Söz konusu kazaların 833 bin 533'ü hasarlı, 150 bin 275'i ölümlü yaralanmalı kazalardan oluştu.

Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 75,8'i yerleşim yeri içinde yüzde 24,2'si yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Trafik kazalarında 4 bin 866 kişi hayatını kaybederken 226 bin 266 kişi yaralandı. Türkiye'de geçen yıl trafik kazalarında 2 bin 197 kişi kaza yerinde, 2 bin 669 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Ölümlerin yüzde 47,4'ü, yaralanmaların yüzde 69,2'si yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin yüzde 52,6'sı yaralanmaların yüzde 30,8'i yerleşim yeri dışında oldu.

Türkiye'de geçen sene bir önceki yıla göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 4,3 artarken, toplam kaza sayısı yüzde 15,8, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı yüzde 14,1, hasarlı kaza sayısı yüzde 16,1, toplam ölü sayısı yüzde 11,1, kaza yerindeki ölü sayısı yüzde 13, kaza sonrası ölü sayısı yüzde 9,5 ve yaralı sayısı yüzde 20,1 azaldı.

Ölenlerin yüzde 49,4'ü sürücü

Karayolu ağında geçen yıl gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 49,4'ü sürücü, yüzde 30,7'si yolcu, yüzde 19,9'u ise yayalardan oluştu. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 79,7'sinin erkek, yüzde 20,3'ünün kadın, yaralananların ise yüzde 71,4'ünün erkek, yüzde 28,6'sının kadın olduğu görüldü.

Türkiye'de ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 177 bin 867 kusura bakıldığında kusurların yüzde 88,3'ünün sürücü, yüzde 7'sinin yaya, yüzde 2,7'sinin taşıt, yüzde 1,4'ünün yolcu ve yüzde 0,5'inin yol kaynaklı olduğu belirlendi.

Kara yolu ağında meydana gelen 150 bin 275 ölümlü yaralanmalı kazanın yüzde 66,9'u gündüz, yüzde 30,4'ü gece ve yüzde 2,7'si alacakaranlıkta oldu.

Taşıt sayısına göre kazalar ve sonuçları değerlendirildiğinde, ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 49'u iki araçlı, yüzde 45,2'si tek araçlı ve yüzde 5,8'i çok araçlı kazalardan oluştu. Kaza sonucundaki toplam ölümlerin yüzde 55,4'ü tek araçlı, yüzde 38,8'i iki araçlı ve yüzde 5,8'i çok araçlı kazalar nedeniyle meydana geldi. Yaralanmaların yüzde 50,4'ü iki araçlı, yüzde 42,7'si tek araçlı ve yüzde 6,9'u çok araçlı kazalarda oluştu.

Ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 243 bin 125 taşıtın yüzde 50,4'ü otomobil, yüzde 18,8'i motosiklet, yüzde 15,2'si kamyonet, yüzde 2,5'i kamyon, yüzde 2,4'ü çekici, yüzde 2,4'ü minibüs, yüzde 1,6'sı otobüs, yüzde 1,2'si traktör ve yüzde 5,5'i diğer taşıtlardan meydana geldi.

En çok kaza ağustosta, en az nisanda

Türkiye'de geçen yıl en fazla ölümlü-yaralanmalı kazanın meydana geldiği ay yüzde 11,8 ile ağustos oldu. En az kaza ise yüzde 3,8 ile nisanda gerçekleşti.

Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 15,5 pay ile en fazla cuma ve yüzde 12,7 pay ile en az pazar gerçekleştiği görüldü.