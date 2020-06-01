Türkiye'de geçen yıl trafik kazası sayısı yüzde 4,9 azaldı

Türkiye'de geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı, 2018 yılına göre yüzde 4,9 azalarak 1 milyon 168 bin 144 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2019 yılı kara yolu trafik kaza istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 4,9 azalarak 1 milyon 229 bin 364'ten 1 milyon 168 bin 144'e geriledi. Söz konusu kazaların 993 bin 248'ini maddi hasarlı, 174 bin 896'sını ölümlü-yaralanmalı kazalar oluşturdu. Yıl içinde meydana gelen ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 75,9'u yerleşim yeri içinde, yüzde 24,1'i dışında meydana geldi.

Türkiye'de geçen yıl trafik kazalarında 5 bin 473 kişi öldü. Bu kişilerden 2 bin 524'ü kaza yerinde, 2 bin 949'u yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde yaşamını yitirdi. Kazalarda geçen yıl 283 bin 34 kişi de yaralandı.

Ölümlerin yüzde 47,5'i yerleşim yeri içinde, yüzde 52,5'i dışında gerçekleşti. Yaralanmaların ise yüzde 68,1'i yerleşim yeri içinde, yüzde 31,9'u dışında oldu.

Ölenlerin yüzde 42,7'si sürücü

Kara yolu ağında geçen yıl gerçekleşen trafik kazalarında ölenlerin yüzde 42,7'si sürücü, yüzde 34,1'i yolcu, yüzde 23,2'si yayalardan oluştu. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde, ölenlerin yüzde 76,2'sinin erkek, yüzde 23,8'inin kadın, yaralananların ise yüzde 67,2'sinin erkek, yüzde 32,8'inin kadın olduğu görüldü.

Türkiye'de ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 204 bin 538 kusura bakıldığında, bunların yüzde 88'inin sürücü, yüzde 8,2'sinin yaya, yüzde 2'sinin taşıt, yüzde 1,3'ünün yolcu, ve yüzde 0,5'inin de yol kaynaklı olduğu belirlendi.

Ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 280 bin 700 taşıtın yüzde 53,1'i otomobil, yüzde 16,3'ü motosiklet, yüzde 14,9'u kamyonet, yüzde 3'ü minibüs, yüzde 2,3'ü kamyon, yüzde 2,2'si otobüs, yüzde 2,1'i çekici, yüzde 1'i traktör ve yüzde 5,2'si diğer taşıtlardan oluştu.

En çok kaza ağustosta, en az şubatta

Türkiye'de geçen yıl en fazla ölümlü-yaralanmalı kazanın meydana geldiği ay yüzde 10,5 ile ağustos oldu. En az kaza ise yüzde 5,8 ile şubatta gerçekleşti.

Haftanın günlerine göre bakıldığında ölümlü-yaralanmalı kazaların yüzde 14,8 ile en fazla cuma, yüzde 13,9 ile en az çarşamba gerçekleştiği görüldü.

Kara yolu ağındaki ölümlü-yaralanmalı kazaların yüzde 67,8'si gündüz, yüzde 29,4'ü gece ve yüzde 2,8'i alaca karanlıkta gerçekleşti.