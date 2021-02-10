Türkiye'de hava sıcaklıkları cumadan itibaren 6 ila 15 derece düşecek, kar yağışı etkili olacak

Balkanlar üzerinden cuma günü gelecek yağışlı sistemin etkisiyle Türkiye'de sıcaklıkların hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde 6 ila 15 derece azalması, pazar günü kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altına girmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, halen mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.

Balkanlar üzerinden cuma günü gelecek yağışlı sistemin etkisiyle sıcaklıkların hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalarak, mevsim normalleri civarına ve yer yer altına inmesi öngörülüyor.

Karadeniz üzerinden pazar günü gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle de Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere, kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisine girmesi bekleniyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 15 Şubat Pazartesi günüden itibaren soğuk havanın etkisini artırmasıyla kar yağışlarının aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz ve Marmara'da yarın sağanak bekleniyor

Öte yandan, yarın ülkenin batı kesimleri ve Doğu Akdeniz'de hava çok bulutlu olacak. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Manisa, Isparta ve Antalya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Çanakkale çevreleri ve Edremit Körfezi ile İzmir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Üç büyük şehirde hava durumu

İstanbul'da havanın yarın parçalı ve çok bulutlu, cuma günü ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmurlu, cumartesi çok bulutlu geçmesi öngörülüyor. Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kentin kıyı kesimlerde de zaman zaman kara dönüşmesi bekleniyor. İstanbul'da maksimum sıcaklığın yarın 19 derece olacağı tahmin edilirken, pazartesi günü 3 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.

Ankara'da havanın yarın az bulutlu ve açık, cuma günü çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, cumartesi ise parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Kentte pazar günü yağışların kar şeklinde başlayıp, gün içinde karla karışık yağmur ve kara döndükten sonra gece saatlerinden itibaren aralıklı kar şeklinde devam etmesi bekleniyor. Kentte maksimum sıcaklığın, yarın 17 derece iken pazartesi sıfır dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.

İzmir'de ise yarın parçalı ve zamanla çok bulutlu olması beklenen havanın akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanağa döneceği tahmin ediliyor. Yağışların cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kentte havanın cumartesi günü parçalı bulutlu olması, pazar günü öğle saatlerinden itibaren ise yeni bir yağışlı sisteminin etkisine girerek, pazar ve pazartesi günleri yağışlı geçmesi öngörülüyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzey kesimler ile yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Maksimum sıcaklığın, perşembe günü 19 derece iken pazartesi 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.