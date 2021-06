'Türkiye'de her 3 kişiden biri obezite'

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, "Türkiye'de son gelen istatistiklere göre her 3 kişiden birinde obezite, 4 kişiden birinde ise kilo fazlalığı mevcut" dedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır başkanlığında toplandı. Satır, 27'nci Yasama Dönemi faaliyetleri hakkında komisyona bilgi verdi. Komisyona 19 bin 156 dilekçenin ulaştığını ve bu dilekçeler için 57 başkanlık divanı toplantısı yapıldığını ifade eden Satır, 17 bin 401 dilekçe hakkında 9 bin 248 başkanlık divanı kararı alındığını, 943 dilekçenin ise hıfzedildiğini söyledi.

Komisyona gelen müracaatlar üzerine bazı alt komisyonlar oluşturduklarını dile getiren Satır, "Bunlardan biri Obezite İle Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu, bir diğeri de Devre Mülk ve Devre Tatil Sektörlerinde Yaşanan Mağduriyet İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu" dedi.

Obezitenin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde en önemli sağlık sorunu olduğunu belirten Satır, 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara ulaşmasının, gıda talebinde de yüzde 60'lık bir artışın beklendiğini söyleyerek, şu an 7,8 milyar insanın yaşadığı dünyada her 9 kişiden birinin açlıkla karşı karşıya kaldığını, her gün 6 binden fazla insanın açlıktan öldüğünü ve her 5 insandan birinin aşırı kilolu, her 10 insandan birinin ise obezite sorunu yaşadığına dikkat çekti.

Dünya nüfusunun yarısının sağlıksız beslendiğini, yüzde 40'ının da hareketsiz bir yaşam sürdüğünü belirten Satır, "Türkiye'de son gelen istatistiklere göre her 3 kişiden birinde obezite, 4 kişiden birinde ise kilo fazlalığı mevcut. Obezite, dünyada her yıl 4 milyon insanın ölümüne yol açmakta ve tüm yaş grubu insanlarda hastalık riskini artırmakta iken önlenebilir ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Küresel olarak mücadele edilmesi gereken önemli bir sağlık sorunu olarak tespit edilmiştir. Bu konuda yapılan çalışmalar ışığında alınabilecek önlemlerle ilgili 288 sayfadan oluşan bir rapor hazırlandı" dedi.