  • BIST 1.449
  • Altın 521,621
  • Dolar 8,5840
  • Euro 10,4585
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 19 °C
»

'Türkiye'de her 3 kişiden biri obezite'

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, "Türkiye'de son gelen istatistiklere göre her 3 kişiden birinde obezite, 4 kişiden birinde ise kilo fazlalığı mevcut" dedi.
'Türkiye'de her 3 kişiden biri obezite'

TBMM Dilekçe Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır başkanlığında toplandı. Satır, 27'nci Yasama Dönemi faaliyetleri hakkında komisyona bilgi verdi. Komisyona 19 bin 156 dilekçenin ulaştığını ve bu dilekçeler için 57 başkanlık divanı toplantısı yapıldığını ifade eden Satır, 17 bin 401 dilekçe hakkında 9 bin 248 başkanlık divanı kararı alındığını, 943 dilekçenin ise hıfzedildiğini söyledi.

Komisyona gelen müracaatlar üzerine bazı alt komisyonlar oluşturduklarını dile getiren Satır, "Bunlardan biri Obezite İle Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu, bir diğeri de Devre Mülk ve Devre Tatil Sektörlerinde Yaşanan Mağduriyet İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu" dedi.

Obezitenin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde en önemli sağlık sorunu olduğunu belirten Satır, 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara ulaşmasının, gıda talebinde de yüzde 60'lık bir artışın beklendiğini söyleyerek, şu an 7,8 milyar insanın yaşadığı dünyada her 9 kişiden birinin açlıkla karşı karşıya kaldığını, her gün 6 binden fazla insanın açlıktan öldüğünü ve her 5 insandan birinin aşırı kilolu, her 10 insandan birinin ise obezite sorunu yaşadığına dikkat çekti. 

Dünya nüfusunun yarısının sağlıksız beslendiğini, yüzde 40'ının da hareketsiz bir yaşam sürdüğünü belirten Satır, "Türkiye'de son gelen istatistiklere göre her 3 kişiden birinde obezite, 4 kişiden birinde ise kilo fazlalığı mevcut. Obezite, dünyada her yıl 4 milyon insanın ölümüne yol açmakta ve tüm yaş grubu insanlarda hastalık riskini artırmakta iken önlenebilir ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Küresel olarak mücadele edilmesi gereken önemli bir sağlık sorunu olarak tespit edilmiştir. Bu konuda yapılan çalışmalar ışığında alınabilecek önlemlerle ilgili 288 sayfadan oluşan bir rapor hazırlandı" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Yerli aşı üçüncü doz olarak kullanılabilir'08 Haziran 2021 Salı 11:37
  • Prof. Dr. Yılmaz: Marmara Denizi'nden toplanan müsilaja talibiz08 Haziran 2021 Salı 11:36
  • BioNtech aşısı için aile hekimlerinden randevu alınabilecek08 Haziran 2021 Salı 11:25
  • Bakan Koca: Aile hekimleri devrede08 Haziran 2021 Salı 11:15
  • Sincan Nafiz Körez Hastanesi hırdavat malzemesi satın alacak08 Haziran 2021 Salı 10:06
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 647 oldu07 Haziran 2021 Pazartesi 19:42
  • Bakan Koca: Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz06 Haziran 2021 Pazar 07:30
  • Sağlık Bakanı Koca'dan 'sağlıklı günlere dönmek için kararlılıkla devam edelim' çağrısı05 Haziran 2021 Cumartesi 09:24
  • Sağlık Bakanı Koca: Bugün itibarıyla 30 milyon doz aşı yapıldı04 Haziran 2021 Cuma 14:19
  • Türkiye'de ilk, kan uyuşmazlığı tedavisinde kesin çözüm olacak04 Haziran 2021 Cuma 11:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti