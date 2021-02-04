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Türkiye’de iki tane - BİRİ ONDA

Balalı klasik araba tutkunu  Ahmet Utlu Türkiye'de en fazla iki tane kaldığı bilinen, Yeşilçam sanatçılarınca bir dönem kullanılan "Sunbeam Alpine" marka 57 yaşındaki klasik spor aracına 1 milyon 200 bin TL'ye alıcı arıyor.
Türkiye’de iki tane - BİRİ ONDA

Ankara'da klasik araba tutkunu
Ahmet Utlu, dünyada ve Türkiye'de birkaç tane olduğu tahmin edilen 1964 model "Sunbeam Alpine" marka spor otomobilini satışa çıkardı. Türk sinemasının ünlü oyuncuları tarafından da bir dönem kullanılan iki kişilik klasik "şirin" aracın fiyatı dudak uçuklatıyor.

20210204_101719.jpgGÖRENLERİN İLGİ ODAĞI OLUYOR
Bala'da yaşayan araç sahibi Ahmet Utlu, 57 yaşındaki klasik aracına 1 milyon 200 bin TL'ye alıcı arıyor. Utlu, dünyada sadece birkaç tane kaldığını ve filmlerinde çokça kullandığı için James Bond'la bağdaştırılan
"Sunbeam Alpine" marka otomobilinin ilgi odağı olduğunu söyledi. Aracı gören herkesin fotoğraf çektirmek için sıraya girdiğini kaydetti.

GÖZÜ GİBİ BAKIYOR 
Büyük ilgi gören klasik aracıyla ilgili gazetemize bilgi veren Ahmet Utlu, "Araç uzun zamandır bende. Dünyada birkaç tane var bu araçtan. Araştırmalarıma göre Türkiye'de en fazla iki adet olduğunu düşünüyorum. Ona gözüm gibi bakıyorum. Özel günlerde ve festival olduğu zaman dışarıya çıkarıyorum. İnsanlar araca hayran oluyor ve çokça hatıra fotoğrafı çektirmek istiyor. Bu aracı aldığımda genel durumu iyiydi. Araç çok az bir restorasyon işlemi istiyor. İhtiyaçtan dolayı satışa çıkardım. Aracın satılacağından dolayı da üzgünüm" dedi.

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CİDDİ FİYAT TEKLİFLERİ GELDİ
Dünyada sayılı kalan bu klasik spor otomobiline karşılık ciddi teklifler geldiğini ancak değerini bulduğunda satacaklarını belirten Utlu, "Aracımıza bugüne kadar ciddi fiyat teklifleri sunuldu. Arsa ve gayrimenkul teklif edenler oldu. Aracımıza değerinde teklif yapana 'hayırlı olsun' diyeceğiz" diye konuştu. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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