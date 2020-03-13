  • BIST 93.640
  • Altın 322,558
  • Dolar 6,3087
  • Euro 7,0677
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 9 °C
»

Türkiye'de ikinci korona vakası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı SON DAKİKA açıklamasında bir kişide daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.
Türkiye'de ikinci korona vakası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az önce yaptığı açıklamada bir kişide daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

İLK HASTANIN TAKİBE ALINAN ÇEVRESİNDEN

Bakan Koca attığı tweet'de şöyle dedi:

"Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz."

1-057.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs tatili nedeniyle otogarlarda yoğunluk oluştu13 Mart 2020 Cuma 05:20
  • 81 ile acil kodlu genelge13 Mart 2020 Cuma 05:18
  • Memurlara yurt dışına çıkış yasağı13 Mart 2020 Cuma 05:17
  • Kreşler tatil edildi13 Mart 2020 Cuma 05:15
  • Koronavirüs nedeniyle dört ülke eğitime ara verdi13 Mart 2020 Cuma 05:13
  • BM'de ilk koronavirüs vakası13 Mart 2020 Cuma 05:12
  • Kamerun'da ayrılıkçılar belediye başkanını öldürdü13 Mart 2020 Cuma 05:11
  • Çöl çekirgesi sürüleri "alarm verici" seviyede12 Mart 2020 Perşembe 20:52
  • İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi12 Mart 2020 Perşembe 20:51
  • Beştepe'deki toplantı sonrası kritik kararlar12 Mart 2020 Perşembe 20:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti