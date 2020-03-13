Türkiye'de ikinci korona vakası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı SON DAKİKA açıklamasında bir kişide daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az önce yaptığı açıklamada bir kişide daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

İLK HASTANIN TAKİBE ALINAN ÇEVRESİNDEN

Bakan Koca attığı tweet'de şöyle dedi:

"Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz."