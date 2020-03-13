Türkiye'de ikinci korona vakası: Cumhurbaşkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamasında bir kişide daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az önce yaptığı açıklamada bir kişide daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

İLK HASTANIN TAKİBE ALINAN ÇEVRESİNDEN

Bakan Koca attığı tweet'de şöyle dedi:

"Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz."

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İkinci vaka da kontrol altında. Rehavet ve panik yok. Tedbirleri titiz bir şekilde uygulamak önemli. Okullar, toplu/çoklu hareketliliği ve kalabalık ortamları azaltmak için tatil edildi. Lütfen bu noktaya dikkat edelim." ifadelerini kullandı.

İLK VAKA SALI GÜNÜ DUYURULMUŞTU

Bakan Koca, Salı günü ilk vakanın tespit edildiğini gece 00.30'da düzenlediği basın toplantısı ile duyurmuştu. Bu ilk vakayı duyururken "Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum" ifadelerini kullanan Bakan Koca, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin araştırılması sonucu tanı konulan hastanın virüsü Avrupa'dan aldığının tespit edildiğini bildirmişti. Erkek olduğu açıklanan hastanın hangi şehirde olduğu ile ilgili bilgi verilmemişti. Bakan Koca, yeni vakanın da ilk hastanın takibe alınan çevresinden tespit edildiğini bildirdi.