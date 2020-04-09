  • BIST 93.932
  • Altın 361,019
  • Dolar 6,7470
  • Euro 7,3350
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

Türkiye'de ilk kez Bursa Şehir Hastanesi’nde entübasyon kabini kullanılmaya başlandı

Sağlık çalışanlarının virüsten korunması amacıyla Bursa’da bulunan otomobil firmaları tarafından üretilen biyolojik örnek alma kabininin ardından entübasyon kabini de Bursa Şehir Hastanesi’nde kullanılmaya başlandı.
Türkiye'de ilk kez Bursa Şehir Hastanesi’nde entübasyon kabini kullanılmaya başlandı

Koronavirüs salgınıyla mücadelede riskli grupta yer alan sağlık personellerinin maksimum seviyede korunması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda sağlık personelini ve hastane ortamını virüsten korumak amacıyla Bursa’da özel bir otomobil firması ve hastanenin anestezi uzmanlarının ortaklaşa çalışması ile geliştirilen entübasyon kabini, Türkiye’de ilk kez Bursa Şehir Hastanesi’nde hizmete girdi.

Entübasyonun, solunum veya solunum yolu güvenliğinin bozulması ya da bozulma riski oluşması halinde hastanın havalandırılması için gerçekleştirilen bir işlem olduğunu dile getiren Bursa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Gülbahar Çalışkan, “Bu işlem gerçekleştirilirken sağlık personeli hasta ile yakın temasta bulunuyor. İşte tamda bu işlem sırasında kullanılan bu kabin sayesinde koronavirüsün bulaş riskine karşı personeli koruyor” dedi.

MAKSİMUM ÖNLEM

Entübasyon kabinlerinde hastaya hava yolu desteği sağlanırken, sağlık çalışanlarının ve hastane ortamının bulaş riski azaltılarak maksimum önlem alındığına dikkat çeken Uzm. Dr. Çalışkan, “Bu risk yapay solunum desteği sunulması gereken hastalarda entübasyon dediğimiz solunum yollarına ağızdan bir tüp yerleştirilmesi sırasında daha da artmaktadır” şeklinde konuştu.

Uzm. Dr. Çalışkan, Entübasyon kabinlerinin işlem sonrası dezenfekte edilerek güvenle kullanılabildiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyanet: Kovid-19'dan vefat edenler, koruyucu tedbirler alınarak defnedilmeli09 Nisan 2020 Perşembe 14:12
  • Artan ölüm hızı ABD'deki doktorları da şoke ediyor09 Nisan 2020 Perşembe 14:08
  • Yasağa rağmen piknik yapıp mangal yaktılar!09 Nisan 2020 Perşembe 14:03
  • Bakan Soylu'dan 'şehir değiştirmeyin' çağrısı09 Nisan 2020 Perşembe 13:45
  • Sunucu Burak Akkul koronavirüsü yendiğini açıkladı09 Nisan 2020 Perşembe 13:21
  • Ermenistan’a tıbbi yardım gönderen Çin’e 'Ağrı' tepkisi09 Nisan 2020 Perşembe 13:08
  • Irak İstihbaratı Başkanı Mustafa Al-Khadimi Başbakan olarak atandı09 Nisan 2020 Perşembe 13:03
  • Sağlık ekiplerini görünce gözyaşlarını tutamadı09 Nisan 2020 Perşembe 13:00
  • Adana'da feci kaza; anne ve kızı ile 1 kişi öldü09 Nisan 2020 Perşembe 13:00
  • Elazığ Valisi Kaldırım, hurdacıya kesilen koronavirüs cezasını iptal etti09 Nisan 2020 Perşembe 12:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti