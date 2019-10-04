'Türkiye'de ilk kez oolong çayı ürettik'

Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından, iki yıl süren çalışma sonucu Türkiye'de, yeşil ve siyah çayın ardından oolong çayı üretildi.

Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feramuz Özdemir'in hazırladığı, "Türk Çayından Oolong Çayı Üretimi ve Ürün Özellikleri Üzerine Sürgün Dönemi ve Oksidasyon Derecesinin Önemi" projesi, TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Özdemir başkanlığında, ÇAYKUR'dan da araştırmacıların yer aldığı 5 kişilik ekip, Rize'de iki yıl süren çalışma sonunda oolong çayı üretimi gerçekleştirdi. Çay, renk ve aromasıyla dikkati çekiyor.

Prof. Dr. Özdemir, Türk halkının 400 yıldır siyah çay içtiğini söyledi.

Türkiye'de çay üretimine 1940'lı yılların başında geçildiğini vurgulayan Özdemir, 3 bin 300 gram yıllık kişi başı tüketimle dünyada en fazla çay tüketen ülkelerden birisi olduğumuzu dile getirdi.

Dünyada yaygın olarak üretilen ve tüketilen çayın yüzde 80'inin siyah çay, yüzde 18'inin yeşil, yüzde 2'ye yakın bölümünün ise oolong çayı olduğunu anlatan Özdemir, "Siyah, yeşil ve oolong çayı da aynı bitkiden üretilir. Sadece işlem farklılıkları vardır. Türkiye'de önce siyah çay tanındı. 2004'ten bu yana da yeşil çay üretiliyor. Çayın ana vatanı olan Çin'de bunların dışında oolong çayı var. Oolong çayı son yıllarda batı dünyasında tanınmaya, tercih edilmeye ve sağlıkla ilgili kullanılmaya başlandı. Farklı bir aromaya sahip olduğundan pazarda hızla yer almaya başladı." diye konuştu.

"Kilogramı 80-100 lira"

Dünya literatürünü tarayarak Türkiye'de de oolong çayı üretilmesi için proje hazırladıklarına aktaran Özdemir, şöyle devam etti:

"Rize'de iki yıl süren çalışma sonunda Türkiye'de ilk kez oolong çayını ürettik. Ne siyah ne yeşil, aradaki çay oolong. Yeşil çay gibi oolong çayının da kanseri önlemeye, zayıflamaya yardımcı olduğu, kalp rahatsızlıklarına iyi geldiği birçok bilimsel çalışmayla ortaya konuldu. Günde üç, dört bardak içerseniz obeziteye karşı mücadele etmiş olursunuz. Siyah çayın kilogramı 35-40 liradan satılırken, oolong çayını 80-100 liradan pazarlayabilirsiniz. Butik çay evlerinde fiyatı daha yüksek."

Ürettikleri çayı deneyenlerin, tat ve aromasını beğendiklerini ifade eden Özdemir, ÇAYKUR ve 200'e yakın çay firmasından Türkiye'de oolong çayı üreteceklere bilimsel ve teknolojik destek sağlayacaklarını sözlerine ekledi.