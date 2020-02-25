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Türkiye’de kaç kişi zekat veriyor? Zekat verenlerin oranı artıyor mu düşüyor mu?

Türkiye'de her 100 kişiden kaçımız zekat veriyoruz? TÜSEV’in 2019 araştırma sonucuna göre, Türkiye’de kaç kişi zekat veriyor? Zekat verenlerin oranı artıyor mu düşüyor  mu? Rapora göre, “zekat” verenlerin sayısı yıldan yıla geriliyor: İşte oranlar:
Türkiye’de kaç kişi zekat veriyor? Zekat verenlerin oranı artıyor mu düşüyor mu?

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın ( TÜSEV )  “Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu”nda yer alan “zekat araştırması” hayli dikkat çekiyor. 

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı TÜSEV ne zaman kuruldu, kurucuları kimler?

2019’da Türkiye’de bireysel bağış ve yardımların durumunu araştıran TÜSEV, çalışmasını rapor haline getirmiş ve bunu 17 Şubat 2020’de kamuoyuna sunmuştu. Vakıf, aynı araştırmayı 2004 ve 2015’te de yapmıştı.

Bu son araştırma raporunda zekat verenlerin oranı konusunda dikkat çeken bir veri yer alıyor. 

Her 100 kişiden kaçımız zekat veriyoruz?

TÜSEV raporu na göre, Türkiye’de kaç kişi zekat veriyor? Zekat verenlerin oranı artıyor mu düşüyor mu? 

Vakfın yaptığı saha araştırması sonucu oluşturduğu rapora göre, Türkiye’de dini vecibelerle yapılan yardımlarda düşüş gözlenirken, “zekat” verenlerin oranı da yıldan yıla geriliyor.  

Türkiye’de zekat verenlerin oranı, 2004’te yüzde 40 iken, 2019’da bu oran yüzde 23’e geriledi. 

Aynı araştırma raporuna göre, Ramazan Bayramı’nda fitre verenlerin oranı ile Kurban Bayramı’nda kurban kesenlerin oranında da düşüş gözleniyor. 

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Raporda şöyle deniliyor:

“2004’ten bu yana bu tür yardımlarda sürekli bir düşüş de gözlüyoruz. Ramazan Bayramı’nda fitre verenlerin oranı 2004’te %79’dan 2019’da %58’e gerilemiştir. Yine geçen yıl içerisinde zekât verenlerin oranı aynı dönemde %40’tan %23’e gerilemiştir. Kurban kesenlerin oranı da %57’den %39’a inmiştir.”

“Bu tür yardımların ekonomik zorluklar sonucu gerilemiş olduklarını düşünülebilir. Ekonomik şartların iyileşmesi ile bu yardımların eski düzeylerine geri dönüp dönmeyeceğini zaman gösterecektir. Ancak bu konuda dikkat çekilmesi gereken bir nokta da bu yardımların da halen ağırlıklı olarak enformel olarak şekillenmekte olduklarıdır. Dini vecibeleri kurumsal aracılar yoluyla yerine getirme eğilimlerinin önümüzdeki yıllarda takip edilmesi önemlidir.”

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Düşüş var ama makas bu kadar açılmış olabilir mi?

Not: TÜSEV’in fitre, zekat ve kurban verileriyle ilgili olarak görüşlerine başvurduğumuz İslami sivil toplum kuruluşları, “Bizim de gözlemimiz ülkemizde fitre ve zekat verenler ile kurban kesenlerde düşüş olduğu yönünde. Fakat elimizde net veriler olmamakla birlikte, makasın bu kadar açıldığını düşünmüyoruz” dediler. 

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