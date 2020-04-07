Türkiye'de kimse parayla maske satamayacak

Sağlık Bakanı Koca, maske satışlarıyla ilgili yaşanan tartışmalara noktayı koydu.

Bilim Kurulu toplantısı ardından güncel koronavirüs vaka verilerini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske satışı konusuna da açıklık getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı maske satışlarının yasaklandığına dair açıklama, gün içerisinde soru işaretlerine neden olmuştu.

ECZANELERDE SATIŞ DEVAM ETMİŞTİ

Gün boyu eczanelerde satış yapıldığı görürken, Erdoğan'ın açıklamaları, maskelerin devlet kurumlarınca halka bedava dağıtılacağı, özel işletmelerin ise satışa devam edebileceği şeklinde yorumlanmıştı.

Bakan Koca, bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net tavrını hatırlatarak, hiçbir işletme tarafından maske satışı yapılamayacağını belirtti.

"MASKE PARAYLA SATILMAYACAK"

Bakan Koca konuya ilişkin, "Maske parayla satılmayacak. Cumhurbaşkanımızın talimatı bu. Parayla maske satışı sözkonusu olmayacak. Market dahil olmak üzere. Bedava verirlerse sorun yok. Teşekkür ediyorum.

"SATIŞ OLURSA BİZE MÜRACAAT EDİN"

Eczanelerde satış sözkonusu değil. Herhangi bir satış olursa bize müracaat edebilirler. Bununla ilgili TEB de bir açıklama yaptı, satışın olmayacağına dair." ifadelerini kullandı.