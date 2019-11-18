  • BIST 106.846
  • Altın 270,639
  • Dolar 5,7268
  • Euro 6,3392
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 11 °C
»

Türkiye'de kişi başına düşen su miktarı yılda 1400 metreküp

Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Akdeniz, "Türkiye su kaynakları açısından çok zengin bir ülke değil. Ekonomik ve teknik olarak bir yılda kişi başına elde edebileceğimiz su miktar bin 400 metreküp civarındadır." dedi.
Türkiye'de kişi başına düşen su miktarı yılda 1400 metreküp

Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) iş birliğinde bir otelde düzenlenen Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Eğitim ve Sertifika Programlarının Araştırılması ve Ülkemize Özgü Modelin Geliştirilmesi (AATSer) Projesi Eğitim Çalıştayı'na katıldı.

Suyun canlılar için son derece önemli olduğunu hatırlatan Akdeniz, şöyle konuştu:

"Türkiye su kaynakları açısından çok zengin bir ülke değil. Yüzeysel ve yer altı su kaynaklarını birlikte düşündüğümüzde ekonomik ve teknik olarak bir yılda kişi başına elde edebileceğimiz su miktar bin 400 metreküp civarındadır. Avrupa ülkeleri ise su kaynakları bakımından bizim 6-7 katımız seviyesindedir. Bu yüzden gelecek nesillere daha temiz su ulaştırmak için su kaynaklarımızı çok iyi yönetmemiz ve kullanmamız gerekiyor. Mesela Konya su kaynağının en az olduğu şehirlerimizden biridir. Dolayısıyla buradaki atık suları da bir su kaynağı olarak görmemiz geleceğimiz açısından çok önemlidir."

Akdeniz, vizyonlarını çevre politikalarını kalkınma politikalarıyla entegre etmiş, enerji verimliliğini yaygınlaştırmış, temiz üretimi sanayide yaygınlaştırmış ve yüksek yaşam kalitesiyle refahı tüm vatandaşlarına sunabilen bir ülke olarak belirlediklerini aktardı.

"Yapılan çalışmalarla ciddi gelişmeler kaydedilmiştir"

Öncelikli amaçlarının su kaynaklarının en iyi şekilde korunması olduğunu anımsatan Akdeniz, şunları kaydetti:

"Son yıllarda önemi giderek artan çevre ve çevre sorunları, devletlerin ve hükümetlerin politik kararlarını alma süreçlerini doğrudan etkileyen faktörlerden biri haline gelmiştir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda da çevre sorunları hayatımızın her alanıyla ilgili olmaya başlamıştır. Bu yüzden bu sorunların çok ileriye gitmeden çözülmesi gerekmektedir. Ülkemizde son yıllarda yapılan çalışmalarla ciddi gelişmeler kaydedilmiştir. Bakanlık olarak verdiğimiz teknik ve ekonomik desteklerle kanalizasyonda nüfusun yüzde 92'sine atık su arıtma tesislerinde ise nüfusun yüzde 87'sine hizmet vermekteyiz." 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Feci kazada can pazarı: Gözyaşlarına boğuldular18 Kasım 2019 Pazartesi 13:21
  • Erdoğan'dan sert sözler: Derdimiz insan18 Kasım 2019 Pazartesi 12:51
  • Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Yeniden açıyoruz18 Kasım 2019 Pazartesi 12:16
  • 200 binişlik abonmana Başkent'teki öğrencilerden yoğun ilgi18 Kasım 2019 Pazartesi 11:40
  • Yunanistan'dan 30 göçmenin Türkiye'ye itildiği iddiası18 Kasım 2019 Pazartesi 11:39
  • İnşaatta iş kazasından ölümde firma sahiplerine hapis cezası18 Kasım 2019 Pazartesi 11:29
  • İçişleri Bakanlığı onlarca genç PKK'nın elinden kurtardı18 Kasım 2019 Pazartesi 10:03
  • Yaşar Büyükanıt'ın acı günü18 Kasım 2019 Pazartesi 09:43
  • PKK ve DEAŞ dayanışması: PKK/YPG en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktı18 Kasım 2019 Pazartesi 09:37
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yıldız Kenter' için başsağlığı mesajı18 Kasım 2019 Pazartesi 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti