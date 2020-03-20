Türkiye’de koronadan virüsten ölenlerin yaşları kaç, kaçı erkek kaçı kadın?

Dünyayı kasıp kavuran korona virüsü Türkiye’de de can almaya devam ediyor. Türkiye’de 20 Mart tarihi itibariyle koronadan ölenlerin sayısının 4'e yükseldiği açıklandı. Peki Türkiye’de koronadan yani virüsten ölenlerin yaşları kaç, kaçı erkek kaçı kadın?

Çin’den çıkıp dünyaya yayılan ve hemen hemen tüm ülkeleri etkisi altına alan ölümcül korona virüsü maalesef Türkiye’de de can alıyor. Türkiye’de 19 Mart tarihi itibariyle koronadan ölenlerin sayısı 4 olarak açıklandı. Peki Türkiye ’de koronadan ölenlerin yaşları kaç , kaçı erkek kaçı kadın ?

Türkiye’de resmi olarak korona virüsü teşhisi ilk olarak 11 Mart’ta 1 vatandaşa konulmuştu. Sonra bu sayı arttı.

Ve ilk ölüm haberi 18 Mart’ta geldi. Sonraki günlerde bu sayı 20 Mart itibariyle 4’e yükseldi.

İşte tarih tarih koronadan yani virüsten ölenlerin yaşları :

1.ÖLÜM: ERKEK VE 89 YAŞINDA

18 Mart’ta yaşanan ve Türkiye tarihine korona virüsünden ölen ilk kişi olarak geçen vatandaş 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından kaptığı açıklandı. Bu arada vaka sayısı henüz 100’ü geçmemişti.

2. ÖLÜM: ERKEK VE 61 YAŞINDA

Bir gün sonra yani 19 Mart günü ikinci ölüm haberini duyurdu Sağlık Bakanı Koca.

Bakan Koca, corona virusü nedeniyle 93 yeni vakanın olduğunu ve 61 yaşındaki erkek bir hastanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Koca, toplam hasta sayısının 191 olduğunu belirtti. Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik" diye duyurdu.

3. ÖLÜM: ERKEK 80 YAŞINDA

Kuvvet Komutanlığı yapmış, muhafazakar kesimin adını daha çok 28 Şubat sürecinden bildiği emekli Orgeneral Aytaç Yalman, 16 Mart’ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. 18 ve 19 Mart’ta bir kısım medyada Aytaç Yalman’ın koronadan öldüğü iddia edildi. Bunun üzerine hastaneden açıklama geldi ve bu iddia doğrulandı. Hastane yetkilileri Yalman’ın eşinin de korona karantinası altında olduğunu bildirdi.

Ardından 19 Mart günü Sağlık Bakanı Koca da, Meclis’te yaptığı açıklamada, emekli asker Aytaç Yalman’ın koronadan öldüğünü doğrulayarak, virüsten ölenlerin sayısının böylelikle 3’e yükseldiğini söyledi.Aytaç Yalman, 80 yaşındaydı.

(Fotoğrafta Aytaç Yalman eşi ile birlikte görülüyor.)

4. ÖLÜM: KADIN 85 YAŞINDA

Ve birkaç saat sonra Sağlık Bakanı Koca’dan bir acı haber daha geldi. Bakan Koca, koronadan bir ölümün daha yaşandığını duyurdu. Bakan Koca "Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu" dedi. Bakan’ın açıklamasından anlaşıldığı üzere Türkiye’de koronadan ölen 4. kişi bir kadın ve 85 yaşındaydı. Böylelikle Türkiye’de koronadan ilk kadın ölümü gerçekleşmiş oldu. Böylelikle Türkiye’de koronadan ölen ilk kadın olarak tarihe geçti.

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