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Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 137 bin 969 oldu

Türkiye'de, son 24 saatte 2 bin 647 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 137 bin 969 oldu.
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 137 bin 969 oldu

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 914 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 23 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 170 bin 132 ve can kaybının 4 bin 692 olduğunu, 2 bin 647 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 137 bin 969'a ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 335 test yapıldı ve 914 kişiye Kovid-19 tanısı kondu.

Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 2 bin 647 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 338 bin 593, vaka sayısı 170 bin 132, vefat sayısı 4 bin 692 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 613, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 274, iyileşen hasta sayısı 137 bin 969 oldu.

Bakan Koca: Tedbir azaldıkça tehdit artıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

"Filyasyon çalışmalarında 'geçmiş olsun' ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde asker uğurlamasında 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız 2 bin 647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
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