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Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 201 bin 13 oldu

Türkiye'de son 24 saatte 918 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 218 bin 717, can kaybı 5 bin 475 oldu. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 201 bin 13 oldu.
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 201 bin 13 oldu

Türkiye'de son 24 saatte 918 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 218 bin 717 can kaybı 5 bin 475 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 943 test yapıldı, 918 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1179 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 232 bin 67, vaka sayısı 218 bin 717, vefat sayısı 5 bin 475 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1231, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 394, iyileşen hasta sayısı ise 201 bin 13 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "1000'in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. Son 3 günde en çok vaka görülen beş ilimiz; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz, Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın." ifadelerini kullandı.

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